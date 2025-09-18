ANDE trabaja en recomposición de equipos tras explosión de reguladores en Mbocayaty

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) inició los trabajos de reposición de equipos tras el incendio registrado ayer en un banco de reguladores de tensión en Mbocayaty, que generó un breve corte del servicio eléctrico en varias localidades del departamento.

El jefe regional de la estatal en Guairá, Richard Rodríguez, explicó que la causa del siniestro no fue la antigüedad de los equipos, como inicialmente se manejaba, sino la avería de un componente externo conocido como descargador. El desperfecto derivó en un incendio que dejó fuera de servicio a uno de los tres reguladores.

La explosión causó un gran susto entre automovilistas y vecinos de la zona. Una columna de humo y llamas visibles generó alarma, aunque no se reportaron heridos. Bomberos voluntarios trabajaron durante aproximadamente una hora para sofocar el fuego con arena, debido a la presencia de aceite inflamable y otros componentes eléctricos comprometidos.

Por seguridad, la ANDE dispuso trasladar los equipos unos 800 metros fuera de Mbocayaty, a un área sin viviendas ni edificaciones cercanas.

El corte eléctrico afectó brevemente a las ciudades de Mbocayaty, Natalicio Talavera y Mauricio José Troche, alcanzando la planta alcoholera de Petropar en esta última. No obstante, el suministro fue restablecido en unos 10 minutos mediante transferencias a líneas alternativas.

Actualmente, de los tres reguladores necesarios para el funcionamiento del banco, dos están en proceso de traslado y uno nuevo llegará desde Asunción para completar la reposición. Rodríguez informó que el costo estimado de la pérdida del equipo siniestrado ronda los US$ 25.000.

El funcionario de la ANDE destacó que los trabajos buscan garantizar la seguridad de los equipos y la confiabilidad del servicio en la zona, donde se registra un aumento en la demanda de energía.

Agregó que los usuarios de las localidades afectadas ya cuentan con suministro normal, aunque la reposición definitiva del banco de reguladores se concretará en los próximos días, una vez instalado el equipo nuevo.