Fiscalía excluye prueba crucial en caso de abuso, denuncia Tuma

La fiscala de Villarrica Gladys Giménez solicitó la desestimación en relación con la causa penal abierta por abuso sexual contra Nelson Federico Mora Peralta, exviceministro de Educación Superior y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). El abogado defensor de la mamá de la víctima aseguró que el Ministerio Público ignoró pruebas cruciales en el proceso investigativo.

Según Óscar Tuma, incluso se excluyó una carta escrita a mano, donde el sindicado como autor confiesa el hecho y pide disculpas. También resaltó que la psicóloga profesional que evaluó a la víctima tampoco fue convocada por la Fiscalía. “La fiscala dice: No, a mí no me pareció importante llamar a la psicóloga porque la nena luego ya contó eso”, cuestionó.

El abogado señaló que la fiscala debe apartarse de la causa. “En primer lugar, el principal cuestionamiento es que la fiscala, en su pedido de desestimación, refiere de que el hecho existió, pero que no fue dirigido hacia la menor, lo cual es un absurdo, porque el tipo penal establece que cualquier acto sexual que se realice frente a una menor ya constituye abuso”, indicó en ABC Cardinal.

Piden que la fiscala se aparte de la causa

Señaló que la defensa incluso tuvo problemas para acceder a una copia de la carpeta fiscal. “Hasta el propio fiscal general del Estado nos negó la posibilidad de acceder a la copia”, lamentó.

El defensor aseguró que estaban evitando hablar del caso de manera pública, pero la madre consideró necesario salir a reclamar la falta de Justicia y las irregularidades cometidas por la Fiscalía.

La madre denunció además ante la prensa que su hija está sufriendo por revictimización y que fue citada numerosas veces para repetir detalles del hecho. “Nunca hablamos en todos estos meses, justamente pensando que se iba a hacer justicia, de que el actuar del Ministerio Público iba a ser otro. Hoy nos vemos en la obligación de salir a defender y a contar esta situación, porque además de lo ocurrido se la quiere responsabilizar a la menor y a la madre”, enfatizó Tuma.