Nuevo aplazo masivo: el 81% de docentes reprobó última prueba de concurso del MEC en Amambay

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), publicó esta tarde los resultados del último examen del concurso público de oposición para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), desarrollado el miércoles 17 de septiembre, en el departamento de Amambay.

El examen se realizó luego de que el calendario del concurso haya sido suspendido, de manera momentánea, debido a evidencias de fraude detectadas por la cartera educativa en un operativo anterior.

De 408 maestros que se presentaron a rendir en el norte del país, solo 76 lograron superar la prueba escrita con éxito, lo que representa casi el 19%, informaron desde la cartera educativa.

Destacaron que la mayor parte de los postulantes se presentaron para el nivel del tercer ciclo y la educación media, “donde se tiene un déficit en materias específicas como Matemáticas, Física y Química”.

Solo 5 profesores aprobaron para el nivel inicial

De 71 postulantes para el nivel inicial, solo 5 maestros pasaron la prueba escrita. Este nivel también tiene un déficit de maestros, según el MEC.

Informaron además que decidieron extender el período de revisión de las pruebas, para los postulantes, hasta este lunes 22 de setiembre.