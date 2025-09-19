Pupitres chinos: Itaipú dice que finalizó entrega, mientras sillas de madera siguen tiradas

Itaipú Binacional informó este jueves que entregaron el 100% de los cuestionados pupitres chinos adjudicados a la firma Kamamya S.A, propiedad del empresario chino Liong Jang, amigo del presidente de la República, Santiago Peña, del vicepresidente Pedro Alliana y, del director de la hidroeléctrica, Justo Zacarías Irún.

La adjudicación se dio por un total de US$ 32 millones, costando cada juego de pupitres (mesas y sillas), US$ 97 (G. 685.790 al cambio actual). Compraron 328.687 muebles escolares.

La compra estuvo llena de denuncias por presuntas irregularidades, como el sobrecosto de los pupitres, pues la firma privada había declarado que adquirió cada mobiliario por apenas G. 106.000. Además, en las escuelas reclamaron que retiraron todos los pupitres de madera para colocar los chinos, pese a que muchos se mantenían en óptimo estado.

Otro reclamo fue la exclusión de la industria local para competir con los chinos, pues por el camino hubo cambios en las especificaciones técnicas del llamado público.

Miles de muebles de madera siguen tirados en predios militares

En el predio militar Regimiento de Caballería N° 4 (RC4) “Aca Carayá”, ubicado en Loma Pytã, Asunción, miles de sillas y mesas pedagógicas, que habían sido extraídas de instituciones educativas, para cambiarlas por los pupitres chinos, siguen abandonadas a su suerte.

Sin ningún tipo de protección ni cobertura para cuando acecha el mal tiempo, los muebles están apilonados en el fondo del predio, como si se tratará de una barricada hecha para proteger algún fuerte militar.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es responsable de repartir estas mesas y sillas a escuelas públicas que así lo soliciten. Sin embargo, esta entrega se hace extremadamente lenta, mientras llueven los pedidos por recambio de mobiliario.

No renovaron ni 50% del mobiliario escolar

El ministro de Educación, Luis Ramírez y las autoridades de la Itaipú, con Justo Zacarías Irún a la cabeza, no cumplieron con el compromiso de renovar el 90% del mobiliario escobar con los pupitres chinos.

De acuerdo con los datos de la binacional, los 328.687 pupitres chinos alcanzan a 448.274 alumnos, alrededor del 36% de la matrícula 2025, que son alrededor de 1.215.000 estudiantes.