Sindicato de directores celebra ampliación de “Hambre cero” a educación media

Los ministros de Desarrollo Social (MDS) y de Educación y Ciencias (MEC) confirmaron ayer que se amplía la cobertura del programa de alimentación “Hambre Cero”, para que también llegue a la educación media, un pedido hecho desde hace meses por estudiantes secundarios. Con ello, este beneficio alcanzará a las escuelas de Asunción, Central y Presidente Hayes.

Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, resaltó que es importante esta ampliación, que beneficiará a 24.000 estudiantes.

“Estamos muy contentos porque se amplía la cobertura, tenemos muchas familias humildes. El departamento Central tiene miles de asentamientos, hay muchos hijos de pobres y a esos chicos le está alcanzando”, dijo.

Sanción a empresas proveedoras por incumplimiento

Igualmente, indicó que el gremio está conforme con la sanción aplicada a cuatro empresas proveedoras por incumplimiento de contrato.

“Una de cal y una de arena. Lo negativo es que cuatro empresas fueron multadas por el MDS y el MEC por una falta de ética a no cumplir con el pliego de bases y condiciones. Estamos muy conformes con la multa ejemplar a estas empresas que incumplen el contrato. No se puede servir comida en mal estado”, dijo.

Marecos, asimismo, anunció que van a monitorear la cobertura del programa Hambre Cero en los colegios que ingresan con esta ampliación, especialmente en lo que respecta al estado de los comedores y la cocina.

El titular del MDS, Tadeo Rojas, señaló ayer que actualmente el alimento llega a solo seis distritos priorizados y ahora alcanzará a todos. Además, mencionó que esta extensión del programa se hará efectiva desde el primer día del mes de octubre.