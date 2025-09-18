Amplían “Hambre cero” para secundarios en Asunción, Central y Pdte. Hayes

Tras una reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) y el presidente Santiago Peña, las autoridades representantes brindaron una conferencia de prensa para anunciar la ampliación de la cobertura del programa Hambre Cero para beneficiar a estudiantes de la media en las zonas de administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, a todas las instituciones educativas de Asunción, Central y Presidente Hayes.

El titular del MDS, Tadeo Rojas, señaló que actualmente el alimento llega a solo seis distritos priorizados y ahora llegará a todas. Además menciona que esta extensión del programa se hará efectiva desde el primer día del mes de octubre.

“Es una ampliación de cobertura tomada desde el MDS, en lo que hace relación a las 15 gobernaciones que son administradoras de contratos en sus respectivos departamentos, les compete a ellos hacer la revisión, la evaluación para que también vayan logrando esta ampliación de cobertura sin ampliación presupuestaria. Esto es racionalizando y optimizando los recursos disponibles”, aseguró Rojas.

Señaló que se pone a disposición de los gobernadores para trabajar en ese sentido. “Porque si se quiere se puede”, enfatizó.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, agregó que el programa está logrando una mejoría en la presencialidad. También afirmó que 8.000 nuevos estudiantes se inscribieron, disminuyendo así la deserción.

Sanción a empresas

Por otro lado, el ministro Rojas confirmó que entre ayer y hoy el Ministerio de Educación sancionó a cuatro firmas proveedoras de la alimentación escolar, por incumplimiento de contrato. Detalló que la sanción es monetaria y se debe a la falta de entrega total de alimentos pactados por contrato.

“Hemos encontrado irregularidades, por lo tanto, hemos procedido a multarles a estas empresas y las cuatro están al orden de G. 14.000.000, con relación a los platos no servidos”, señaló.