Asunción se llenó de color con un desfile en honor a la primavera

La céntrica calle Palma se inundó hoy de color y alegría para dar la bienvenida a la primavera y celebrar el día de la juventud. Estudiantes y exalumnos de diversas instituciones educativas, autos antiguos, carroza de flores, compañías de danza y actores que interpretaron a figuras emblemáticas de nuestra historia, tomaron el microcentro de Asunción en un desfile de las flores que vuelve a ser una tradición para la ciudad.

​El evento, congregó a familias y grupos de amigos a lo largo de la histórica calle, donde se disfrutó de un despliegue de creatividad y entusiasmo. ​

Además del espectáculo visual, el desfile se destacó por la participación de los estudiantes de diversas instituciones educativas, algunas de ellas emblemáticas como el Colegio Nacional de la Capital (CNC).

Los jóvenes marcharon con orgullo y energía, demostrando el espíritu que caracteriza esta celebración. Diversos grupos de exalumnos de numerosos colegios de Asunción, también se unieron a la caravana, creando un ambiente festivo y nostálgico.

La calle Palma, testigo de innumerables eventos históricos, se transformó en un escenario de esperanza, arte y tradición, demostrando que la primavera en Paraguay se vive con una explosión de color y alegría.

El desfile inició en la Plaza Uruguaya y se desplegó por toda la calle Palma. La fiesta continúa en el microcentro de Asunción con una “Fiesta Guasu”, en el que se presentarán diversos artistas locales como Néstor Lo y los caminantes.