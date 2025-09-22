Colegio de Escribanos califica de “desleal y perjudicial” la creación del Consejo de Notarios

A través de un comunicado, el Colegio de Escribanos del Paraguay, con 133 años de trayectoria, manifestó su rechazo a la división con la creación de una asociación paralela: el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay.

Señaló que, aunque la Constitución garantiza la libre asociación, esta asociación “pretende competir con una institución gremial históricamente constituida”, lo que consideran “desleal y perjudicial”.

Lea más: Fundan el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay

“Rechazamos enérgicamente las actitudes de colegas que promueven la división y la confusión, en lugar de sumar fuerzas para enaltecer al Colegio de Escribanos del Paraguay”, subraya el escrito.

Colegio de Escribanos sigue siendo el nexo con autoridades

El gremio recordó que, pese a momentos de crisis por gestiones desacertadas y denuncias de irregularidades, el Colegio sigue siendo el nexo de la mayoría de los notarios ante las autoridades. “Estamos aunando esfuerzos para devolverle el brillo y la dignidad que siempre mereció”, sentenció el Colegio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Condena al Colegio de Escribanos de G. 40.000 millones, habrían duplicado

De esa manera, ratificó su compromiso de impulsar capacitaciones, convenios y acuerdos que fortalezcan la seguridad jurídica y la función notarial en beneficio de la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay fue presentado como un espacio alternativo con fines de capacitación, fortalecimiento ético y representación institucional. Su presidenta, Ana María Niella, aclaró que no se trata de un desprendimiento del Colegio de Escribanos, sino de una agrupación independiente amparada en el derecho a la libre asociación.