Colegio de Escribanos califica de “desleal y perjudicial” la creación del Consejo de Notarios

A través de un comunicado, el Colegio de Escribanos del Paraguay, con 133 años de trayectoria, manifestó su rechazo a la división con la creación de una asociación paralela: el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay.
Señaló que, aunque la Constitución garantiza la libre asociación, esta asociación “pretende competir con una institución gremial históricamente constituida”, lo que consideran “desleal y perjudicial”.
“Rechazamos enérgicamente las actitudes de colegas que promueven la división y la confusión, en lugar de sumar fuerzas para enaltecer al Colegio de Escribanos del Paraguay”, subraya el escrito.
Colegio de Escribanos sigue siendo el nexo con autoridades
El gremio recordó que, pese a momentos de crisis por gestiones desacertadas y denuncias de irregularidades, el Colegio sigue siendo el nexo de la mayoría de los notarios ante las autoridades. “Estamos aunando esfuerzos para devolverle el brillo y la dignidad que siempre mereció”, sentenció el Colegio.
De esa manera, ratificó su compromiso de impulsar capacitaciones, convenios y acuerdos que fortalezcan la seguridad jurídica y la función notarial en beneficio de la ciudadanía.
Por otro lado, el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay fue presentado como un espacio alternativo con fines de capacitación, fortalecimiento ético y representación institucional. Su presidenta, Ana María Niella, aclaró que no se trata de un desprendimiento del Colegio de Escribanos, sino de una agrupación independiente amparada en el derecho a la libre asociación.