Corte de energía en el Incan no afectó a pacientes, pero retrasó consultas"

Varios minutos sin energía eléctrica se registró en la mañana de este lunes en el Instituto Nacional del Cáncer. Aseguran que no afectó a pacientes que se encuentran internados.
La zona de internación del Incan cuenta con generador propio, por lo que el corte de energía no les afectó, indican.
El sector de consultas se vio en la obligación de retrasar los turnos previstos para la primera hora de hoy, sin embargo, los pacientes ya están siendo atendidos.
Lea más: Falla en línea de transmisión dejó sin energía a varios barrios de Asunción
La directora Jabibi Noguera, confirmó que no fueron avisados del corte que duró unos 10 minutos aproximadamente, por lo que no se trataría de un “corte programado” por la Ande.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy