Martes con cortes programados de la ANDE: ¿en dónde?

Este martes 23 de septiembre se registrarán cortes programados por parte de la ANDE en la región metropolitana y central del país. Por esto, la institución insta a tomar “medidas preventivas” -como considerar la línea como energizada todo el tiempo- en las zonas afectadas.

En la región metropolitana se esperan estos cortes:

Zona 01: Cadete Sisa e/ Parapití y Avda. EEUU, Batallón 40 e/ Parapití y Avda. EE.UU., Parapití desde Batallón 40 hasta Avda. Acuña de Figueroa, Avda. EEUU desde Avda. Acuña de Figueroa hasta Batallón 40. Barrio Obrero, Asunción, de 08:00 a 11:00.

Zona 02: Mompox desde Fray Luis de Bolaños hasta Cnel. Franco. R.I.15 Acá Yuasa desde Villarrica hasta Anahí. Batallón 40 desde Fray Luis de Bolaños hasta Anahí. Cnel. Cazal e/ Fray Luis de Bolaños hasta Anahí. Fray Luis de Bolaños desde Mompox hasta Cnel. Cazal. Anahí desde Mompox hasta Cnel. Cazal. Barrio Domingo Savio - Fernando de la Mora, de 07:30 a 17:30.

Zona 03: Nuestra Señora desde Colonia Elisa hasta Adrián Jara. 8 de Diciembre, Calle Sin Nombre e/ Nuestra Señora y 1ra Proyectada. Adrián Jara e/ Ibáñez del Campo y Cnel. Cesar Bejarano. 1ra Proyectada desde Adrián Jara hasta 8 de Diciembre. Barrio Colonia Elisa - Villa Elisa, de 09:00 a 19:00.

Zona 04: Sobre Acosta Ñu entre De Las Flores y Medalla Milagrosa; sobre Medalla Milagrosa entre Villa Constitución y Residencial. Barrio Torremolinos – Capiatá, de 08:30 a 18:30.

Zona 05: Avda. Manuel Ortiz Guerrero y Avda. La Victoria. Barrio Kennedy - Capiatá, 08:30 a 11:00.

Zona 06: Sobre 1° de Marzo e/ Santa Rita y Villarrica. Barrio Santa Rita – Capiatá, de 08:00 a 18:00.

Zona 07: Sobre Santa Rosa entre Calle s/n y Sgto. Maidana. Barrio Roberto L. Pettit – Capiatá, 08:30 a 18:00.

Zona 08: Santa María desde San Rafael hasta Cabo 1° Silvio Ovelar. Barrio Las Mercedes - San Antonio, de 08:00 a 18:00.

Zona 09: San Isidro e/ Nicanor Patiño y Emmanuel Arce. Barrio Rincón - San Lorenzo, de 14:00 a 17:00.

Zona 10: Sirena del Paraguay y David A. Siqueiro. Barrio Rincón - San Lorenzo, de 14:30 a 17:00.

Zona 11: Rca. de Colombia c/ EE. UU. Barrios Corumba Cué, Universo - Mariano Roque Alonso, de 10:00 a 12:00.

Cortes programados en la región Central

En la región Central se esperan cortes en tres zonas:

Zona 01: Barrios Gral. B. Caballero e Inmaculada de la Ciudad de Eusebio Ayala, sobre calle Dúo Pérez Peralta entre las calles Tte. A. Añazco e Independencia Nacional, Dpto. de Cordillera, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Calle Gral. Díaz, afectando parte de la Villa Conavi de la Ciudad de Atyrá, de 08:00 a 18:00.

Zona 03: Calle Virgen de Lourdes, afectando parte de la Compañía Cabañas de la Ciudad de Caacupé, de 08:00 a 18:00.

