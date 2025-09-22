Nacionales

Martes con cortes programados de la ANDE: ¿en dónde?

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este martes realizará una serie de cortes programados en varios puntos del país. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

22 de septiembre de 2025 - 20:39
Imagen ilustrativa: momento en que funcionarios de la ANDE reparan el cable de media tensión suelto de 23 mil voltios.
Este martes 23 de septiembre se registrarán cortes programados por parte de la ANDE en la región metropolitana y central del país. Por esto, la institución insta a tomar “medidas preventivas” -como considerar la línea como energizada todo el tiempo- en las zonas afectadas.

En la región metropolitana se esperan estos cortes:

Zona 01: Cadete Sisa e/ Parapití y Avda. EEUU, Batallón 40 e/ Parapití y Avda. EE.UU., Parapití desde Batallón 40 hasta Avda. Acuña de Figueroa, Avda. EEUU desde Avda. Acuña de Figueroa hasta Batallón 40. Barrio Obrero, Asunción, de 08:00 a 11:00.

Zona 02: Mompox desde Fray Luis de Bolaños hasta Cnel. Franco. R.I.15 Acá Yuasa desde Villarrica hasta Anahí. Batallón 40 desde Fray Luis de Bolaños hasta Anahí. Cnel. Cazal e/ Fray Luis de Bolaños hasta Anahí. Fray Luis de Bolaños desde Mompox hasta Cnel. Cazal. Anahí desde Mompox hasta Cnel. Cazal. Barrio Domingo Savio - Fernando de la Mora, de 07:30 a 17:30.

Zona 03: Nuestra Señora desde Colonia Elisa hasta Adrián Jara. 8 de Diciembre, Calle Sin Nombre e/ Nuestra Señora y 1ra Proyectada. Adrián Jara e/ Ibáñez del Campo y Cnel. Cesar Bejarano. 1ra Proyectada desde Adrián Jara hasta 8 de Diciembre. Barrio Colonia Elisa - Villa Elisa, de 09:00 a 19:00.

Zona 04: Sobre Acosta Ñu entre De Las Flores y Medalla Milagrosa; sobre Medalla Milagrosa entre Villa Constitución y Residencial. Barrio Torremolinos – Capiatá, de 08:30 a 18:30.

Zona 05: Avda. Manuel Ortiz Guerrero y Avda. La Victoria. Barrio Kennedy - Capiatá, 08:30 a 11:00.

Zona 06: Sobre 1° de Marzo e/ Santa Rita y Villarrica. Barrio Santa Rita – Capiatá, de 08:00 a 18:00.

Zona 07: Sobre Santa Rosa entre Calle s/n y Sgto. Maidana. Barrio Roberto L. Pettit – Capiatá, 08:30 a 18:00.

Zona 08: Santa María desde San Rafael hasta Cabo 1° Silvio Ovelar. Barrio Las Mercedes - San Antonio, de 08:00 a 18:00.

Zona 09: San Isidro e/ Nicanor Patiño y Emmanuel Arce. Barrio Rincón - San Lorenzo, de 14:00 a 17:00.

Zona 10: Sirena del Paraguay y David A. Siqueiro. Barrio Rincón - San Lorenzo, de 14:30 a 17:00.

Zona 11: Rca. de Colombia c/ EE. UU. Barrios Corumba Cué, Universo - Mariano Roque Alonso, de 10:00 a 12:00.

Cortes programados en la región Central

En la región Central se esperan cortes en tres zonas:

Zona 01: Barrios Gral. B. Caballero e Inmaculada de la Ciudad de Eusebio Ayala, sobre calle Dúo Pérez Peralta entre las calles Tte. A. Añazco e Independencia Nacional, Dpto. de Cordillera, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Calle Gral. Díaz, afectando parte de la Villa Conavi de la Ciudad de Atyrá, de 08:00 a 18:00.

Zona 03: Calle Virgen de Lourdes, afectando parte de la Compañía Cabañas de la Ciudad de Caacupé, de 08:00 a 18:00.

