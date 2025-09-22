Temporal deja a unas 300 familias afectadas en Concepción

Los datos relevados en la jornada de este lunes indican que serían unas 300 casas las que fueron dañadas por los fuertes vientos registrados en el primer departamento. Durante el recorrido se pudo saber que las viviendas y sedes de comercios están ubicadas en los barrios San Antonio, Primavera y Santa María, principalmente.

En estas zonas se han caído numerosos árboles, afectando columnas y cables de la ANDE, y dejando a muchas casas sin servicio de energía eléctrica por varias horas. Además, se observó que algunas chapas de zinc se desprendieron de los techos y volaron varios metros.

También se reportaron la caída de torres de dos radioemisoras que estaban instaladas en la capital departamental.

Lea más: Fuertes vientos dejaron destrozos en Concepción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El techo de una estación de servicios ubicada en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, en la entrada al barrio Primavera, cayó y afectó al sector de expendio de gas, generando fuga. Bomberos Voluntarios trabajaron en la evacuación de la zona y realizaron maniobras que permitieron detener la pérdida de gas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fraccionamiento Parque Ñu Porã, ubicado detrás del campo de exposiciones Nanawa, propiedad de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción, también fue impactado por el temporal.

Un local construido recientemente para un taller, que todavía no estaba habitado, quedó con las paredes derribadas y el techo cayó a varios metros sobre algunos automóviles que estaban exhibidos para su venta.

En el mismo sitio, un automóvil que estaba estacionado frente a la vivienda de su propietario fue alcanzado por las chapas de zinc que servían de techo a una casa cercana. El impacto afectó al vehículo.

Parte de la muralla de la ARP, regional Concepción, también cayó a consecuencia de los fuertes vientos.

Zona rural

Los reportes indican que en el lugar conocido como Santa Elena, en el distrito de Belén, también se registraron daños a consecuencia del temporal, principalmente casas destechadas.