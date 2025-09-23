Cañicultores de Mauricio J. Troche bloquean la ruta PY02 en Coronel Oviedo, exigiendo la culminación del nuevo tren de molienda

La construcción del nuevo tren de molienda de la alcoholera de Petropar de Mauricio José Troche, Guairá, se inició el 10 de marzo de 2022, durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023). La obra estaba a cargo de la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, adjudicada en 2021 por G. 198.704 millones.

Petropar ya desembolsó G. 41.815 millones, sin que la obra esté terminada ni se haya procesado una sola caña dulce.

La compañía no cumplió con el plazo establecido, por lo que se le permitió subcontratar a la firma Ocho A, con aval de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, los retrasos continuaron.

La resolución N° 4778/22, de diciembre de 2022, firmada por el entonces titular de la DNCP, Pablo Seitz, concluyó una investigación de oficio e informó que el plazo de finalización vencía en marzo de 2023. El contrato fue suspendido tras constatarse serias irregularidades en el avance de la obra, dejando a los cañicultores sin una salida viable.

En mayo pasado, los productores ya habían realizado una caravana de protesta en la ruta PY02, con la amenaza de llegar hasta Asunción. El 8 de mayo firmaron un convenio en la Gobernación de Caaguazú con el presidente de Petropar, Eddie Jara, mediante el cual la estatal se comprometía a presentar un proyecto para la construcción del nuevo tren de molienda.

La promesa nunca fue cumplida, lo que generó nuevamente el enojo del sector y motivó el actual bloqueo.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, explicó que el antiguo tren de molienda procesa unas 2.180 toneladas de caña dulce por día, lo que resulta insuficiente frente a la alta producción de la zona. Con el nuevo sistema, aseguró, se podrían procesar entre 3.000 y 5.000 toneladas diarias, beneficiando de manera directa a los productores de la región.

Fonseca afirmó que los cañicultores exigen la culminación inmediata de la obra y advirtió que el cierre intermitente de la ruta será indefinido. Agregó que, si no reciben respuestas concretas en el corto plazo, radicalizarán las medidas de fuerza con bloqueos más prolongados sobre la principal ruta del país.