Jubilados presentarán una denuncia ante fiscalía contra el intendente de Asunción

Un grupo de jubilados y pensionados municipales se manifestaron este martes frente a la Caja Municipal para exigir el cobro de sus haberes, ya que se cumplen cinco meses que no lo reciben, además de pedir la intervención de la misma en busca de una solución a la problemática que afronta.

“Desde mayo no estamos cobrando. Imagínense ustedes, hay gente enferma que necesita medicamentos, hay gente que ya no se está alimentando como debe ser. Somos personas de la tercera edad, somos una clase vulnerable, mientras que en este país se están repartiendo dinero que no sabemos de donde sale”, comentó la señora Nuri Irala.

Seguido señaló: “Nosotros, que aportamos durante 30 o 40 años, estamos en esta situación. Es una violación gravísima, es ir en contra de los derechos humanos”.

“Pedimos que hagan algo, que se intervenga la caja de jubilaciones, la cual, evidentemente, está en quiebra, porque no está cumpliendo su misión, que es pagar el haber jubilatorio a los jubilados", remarcó.

“El presidente de la República debería sacar un decreto que permita la intervención de la caja. Nos estamos muriendo de hambre y no nos vamos a callar”, sentenció.

Por otra parte, la señora María Fernández expresó que acá hay dos realidades. “Por una parte, la municipalidad que no trasfiere los aportes de los activos, que tendría que ser una cuestión de mes a mes. Pero los responsables reales de esta situación que estamos viviendo los jubilados municipales de todo el país, están acá”.

“Preguntar que pasó con la plata de nuestros aportes no hace falta porque ya sabemos; robaron todo. Es humillante nuestra situación como jubilados”, sostuvo.

Denuncia ante la Fiscalía General

Pedro Benítez, otro de los manifestantes, comentó que firmaron una denuncia contra el intendente Luis Bello, la cual van a presentar ante la Fiscalía General del Estado. “Lastimosamente, él va a pagar por otros, pero hace dos meses que no transfiere plata a la caja, dinero que tenemos que recibir”.

“Ese dinero se quita del dinero de los funcionarios y usan todo ellos. Él (Bello) nos prometió que iba a solucionar esta situación, pero hasta ahora es todo mentira”, concluyó.