Nativos bloquean la ruta PY02 en Caaguazú para exigir que el Indi vuelva a funcionar en Asunción

Los nativos, provenientes de diferentes comunidades del departamento de Caaguazú, exigen que la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) funcione únicamente en la capital del país. También reclaman respuestas a otras necesidades, como víveres y tierras para sus comunidades.
Lea más: Nativos anuncian movilización en Caaguazú por falta de asistencia del Indi
El cierre de la ruta, que se inició cerca de las 09:00 de este martes, se extendió por más de una hora y obligó a cientos de conductores a permanecer varados bajo el sol. El sitio fue custodiado por la Policía Nacional, aunque ningún representante del Ministerio Público se presentó.
Posteriormente, alrededor de las 15:00, volvieron a bloquear la vía por un lapso de 30 minutos.
La protesta en Coronel Oviedo coincidió con otra movilización similar en J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9), donde unas 200 personas, también pertenecientes a pueblos originarios, bloquearon de manera intermitente el km 229 de la ruta PY02, en la zona de Campo 8. Allí, los manifestantes levantaban momentáneamente las vallas para dejar circular algunos vehículos, pero la medida igualmente generó largas filas en ambos sentidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Nativos aguardan instrucciones para realizar cierre de la Ruta PY02
Los cierres simultáneos en distintos puntos de Caaguazú forman parte de la presión que los nativos ejercen sobre el Gobierno Nacional para que el Indi retome sus funciones administrativas exclusivamente en Asunción y atienda sus reclamos pendientes.