Nativos bloquean la ruta PY02 en Caaguazú para exigir que el Indi vuelva a funcionar en Asunción

CORONEL OVIEDO. Unos 120 integrantes de la comunidad Mbya Guaraní, entre hombres, mujeres y niños, están cerrando de forma intermitente la ruta PY02, en el km 132, en la rotonda de la Fundación Teletón. El bloqueo genera una fuerte congestión en la principal vía que conecta Asunción con Ciudad del Este. Esta misma situación se dio en el distrito de J. Eulogio Estigarribia, donde nativos cortaron el tránsito por casi una hora.