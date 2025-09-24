Nativos continúan con bloqueos en Caaguazú exigiendo que el INDI vuelva a funcionar en Asunción

CAAGUAZÚ. Comunidades indígenas de diferentes puntos del departamento mantienen desde esta mañana dos cierres simultáneos sobre la Ruta PY02, en Coronel Oviedo y en J. Eulogio Estigarribia (ex-Campo 9), generando un serio trastorno en el tránsito de la principal vía que une Asunción con Ciudad del Este.