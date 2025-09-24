Nativos continúan con bloqueos en Caaguazú exigiendo que el INDI vuelva a funcionar en Asunción

En el Km 229, zona de Campo 9 (J. Eulogio Estigarribia), alrededor de 200 nativos encabezados por Marcial Vera Duarte decidieron pasar de un bloqueo intermitente a un cierre total e indefinido, pero después de dos horas liberaron el tránsito. La medida dejó varados a cientos de automovilistas en ambos sentidos de la ruta.
En tanto, en Coronel Oviedo, a la altura del Km 132, en la rotonda de la Fundación Teletón, cerca de 120 indígenas mbya guarani también cerraron totalmente la calzada en ambos sentidos por más de una hora. Los manifestantes adelantaron que esperan la adhesión de más comunidades para endurecer la protesta.
Los nativos sostienen un reclamo común: que la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) funcione únicamente en Asunción y que el Gobierno atienda de manera urgente otras necesidades básicas en sus comunidades.
Ambas manifestaciones se desarrollan bajo la vigilancia de la Policía Nacional. El tránsito en la zona central del departamento de Caaguazú se ve fuertemente afectado, con kilómetros de fila de vehículos.
