¡Oportunidad laboral! Este es el cargo disponible en la embajada de EE.UU.

La embajada de los Estados Unidos en Paraguay dio a conocer que está buscando a un asistente de gestión de capacitaciones. ¿Cuál es la fecha tope para postularse y dónde hacerlo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 15:48
La embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
La embajada de EE.UU. en nuestro país busca contratar a un asistente de gestión de capacitaciones y la fecha tope para las postulaciones es el miércoles 8 de octubre próximo.

Según la institución, el candidato seleccionado realizará “una amplia variedad de tareas interactivas y de colaboración” con otras agencias, al igual que consultoría, seguimiento, recopilación de información y servicios administrativos relacionados, de gran envergadura y nivel de dificultad intermedio. Asimismo, será responsable de gestiones de varios programas educativos y entrenamientos.

Entre los requerimientos, solicitan título universitario en administración de empresas, contabilidad o relaciones internacionales y se debe presentar el historial académico, porque caso contrario, no se considerará la postulación.

Asimismo, solicitan al menos tres años de experiencia en gestión y elaboración de presupuestos, responsabilidades administrativas con múltiples fuentes de financiación y planificación a largo plazo.

Lea más: Así podés obtener una visa de EE.UU. sin pasar por una entrevista

Postulación y salario

El salario por el cargo sería de G. 164.680.019 por año y la postulación puede hacerse en este enlace.

Por otra parte, la embajada también asegura que para el cargo se requiere de un buen conocimiento práctico de inglés y español, al igual que un conocimiento básico de guaraní.

Oportunidad laboral en la embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
