¡Oportunidad laboral! Este es el cargo disponible en la embajada de EE.UU.

La embajada de EE.UU. en nuestro país busca contratar a un asistente de gestión de capacitaciones y la fecha tope para las postulaciones es el miércoles 8 de octubre próximo.
Según la institución, el candidato seleccionado realizará “una amplia variedad de tareas interactivas y de colaboración” con otras agencias, al igual que consultoría, seguimiento, recopilación de información y servicios administrativos relacionados, de gran envergadura y nivel de dificultad intermedio. Asimismo, será responsable de gestiones de varios programas educativos y entrenamientos.
Entre los requerimientos, solicitan título universitario en administración de empresas, contabilidad o relaciones internacionales y se debe presentar el historial académico, porque caso contrario, no se considerará la postulación.
Asimismo, solicitan al menos tres años de experiencia en gestión y elaboración de presupuestos, responsabilidades administrativas con múltiples fuentes de financiación y planificación a largo plazo.
Postulación y salario
El salario por el cargo sería de G. 164.680.019 por año y la postulación puede hacerse en este enlace.
Por otra parte, la embajada también asegura que para el cargo se requiere de un buen conocimiento práctico de inglés y español, al igual que un conocimiento básico de guaraní.