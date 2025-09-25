La respuesta del Consejo de Notarios al Colegio de Escribanos

En un comunicado, el Consejo de Notarios del Paraguay se defendió ante las declaraciones desde el Colegio de Escribanos y afirmó que la creación la nueva agrupación responde al derecho constitucional de libre asociación.

“Lejos de constituir un acto inmoral u oscuro, se trata de la materialización de un derecho fundamental, orientado a la pluralidad gremial y al fortalecimiento de la función notarial”, señaló.

El conflicto entre escribanos se agudizó tras la fundación del Consejo de Notarios, integrado por unos 70 profesionales, que firmaron el acta constitutiva el pasado 20 de septiembre. El Colegio de Escribanos, con 133 años de trayectoria, sostuvo que la nueva entidad busca competir con una institución históricamente reconocida y advirtió sobre un quiebre en la unidad del sector.

El Consejo de Notarios, en su comunicado, también rechazó que su conformación sea una reacción electoral tras la derrota de exdirigentes en comicios internos, como lo denunciaron referentes del Colegio. Calificó esas versiones de “inexactas y ofensivas” hacia los colegas que decidieron integrarse “libre y legítimamente” al nuevo espacio.

Llaman a respeto y pluralismo

El Consejo aseguró que apuesta por un gremio “dinámico, innovador y abierto al cambio”, con capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y de responder a las necesidades de la profesión.

Lamentó que el debate gremial se desvíe hacia ataques personales, en lugar de enfocarse en los verdaderos desafíos de la actividad notarial.

“Reiteramos nuestra vocación de colaboración y llamamos a que las diferencias se procesen en un marco de respeto mutuo, pluralismo democrático y apego irrestricto a la ley”, concluye el comunicado.