Consejo de Notarios fue creado por derrotados en elecciones y para encubrir a exdirectivos, acusan

Un grupo de aproximadamente 70 notarios constituyó el sábado pasado el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay para operar en paralelo al Colegio de Escribanos del Paraguay.

El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez, cuestionó la creación del Consejo de Notarios del Paraguay, al que calificó como un intento de encubrimiento y de desconocer la voluntad democrática expresada en las últimas elecciones gremiales.

Según Benítez, la iniciativa surge luego de que el grupo fundador del nuevo consejo perdiera en tres elecciones consecutivas dentro del Colegio de Escribanos. También resaltó que es “anti ético” que fundadores del nuevo consejo sean miembros activos de la comisión del ente que representa.

“Hace tres elecciones consecutivas que esta gente pierda las elecciones y no toleran que un outsider como yo en el tema gremial le gane a 4 o 5 listas juntos. Es mi segundo periodo en donde fui reelecto. Se unieron todos los que no soportan el sistema democrático. De ahí a salir a formar a una nueva asociación para tratar de aglutinar a los que perdieron las elecciones, me parece algo ruin. Es anti ético e inmoral”, expresó.

Denuncia supuesto encubrimiento

El titular del Colegio afirmó que detrás de la creación del Consejo de Notarios también existe la intención de encubrir a exmiembros de la Comisión Directiva del gremio que enfrentan una denuncia penal por lesión de confianza y apropiación, vinculada a una deuda acumulada con la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Acá hay una cantidad de cosas mezcladas, no solamente haber perdido las elecciones. Ellos se juntan entre 50 personas, designan a las nuevas autoridades de la asociación y a avanzar con el tema. Y olvídense de lo que pasó, del dinero que desapareció. Es una forma también de encubrimiento y de sacarle la nalga a la jeringa. Ellos ya van a estar fuera del Colegio y ‘véanse ustedes que son los institucionalistas’”, manifestó Benítez.

Cuestiona finalidad del Consejo de Notarios

Benítez aclaró que no se opone a la conformación de nuevas asociaciones, pero insistió en que lo que rechaza es la finalidad irregular que atribuye al nuevo Consejo de Notarios.

“La finalidad de ellos es con lo que no concuerdo, que es encubrir, buscar la impunidad y, aparte, algunos que tienen el deseo de figurar en alguna comisión, de ser presidente, ya que no pudieron lograrlo en las urnas”, refirió.

Insistió en que se trata de personas que “no pueden tolerar” la derrota en las urnas. “No es que no puedan (crear una asociación), la finalidad de ellos es la que ofende”, declaró.