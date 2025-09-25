Las 17 zonas del país donde ANDE hará corte programado este viernes

La ANDE informa que este viernes prevé realizar cortes programados en al menos 17 zonas de nueve ciudades del área metropolitana. Recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas en los horarios previstos, especialmente hospitales, sanatorios, proveedores de agua potable e instituciones de seguridad pública. Además, recuerda que por seguridad toda línea debe considerarse energizada.

Zona 1: Limpio – Barrio 4 Vientos: La ANDE trabajará sobre la Avda. San José, desde Fernando Magallanes hasta San José Obrero, incluyendo la zona de la zapatería San Ignacio y la pollería 3 Hermanos. El corte será de 07:30 a 17:00 para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 2: Asunción – Barrio Pinozá: Los trabajos se harán en la calle Luis Morquio, desde 29 de Setiembre hasta Igualdad, además de tramos como 14 de Junio, Cnel. Orangereieff y Gral. Granada. El servicio se interrumpirá de 08:00 a 18:00 para cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 3: Asunción – Barrio Jara: Se intervendrá en la calle Eduardo Schaerer, desde Avda. Artigas hasta la Costanera Norte, hasta la zona del complejo Barrail. El horario será de 09:00 a 18:00, para reemplazo de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 4: Asunción – Barrio La Encarnación: Los cortes afectarán las calles Palma desde O’leary hasta Alberdi, 14 de Mayo desde Palma hasta Benjamín Constant, 15 de Agosto desde Palma hasta Benjamín Constant, Pte. Franco desde O’leary hasta Chile, Alberdi e/ Palma y Pte. Franco. El trabajo será de 00:00 a 05:00, para adecuación de alimentación de un puesto de distribución.

Zona 5: Asunción – Barrio Tte. Silvio Pettirossi: El corte afectará Campo Vía, entre Próceres de Mayo y Tte. Juan Alcorta. El horario será de 13:00 a 17:00, por cambio de conductor de baja tensión desnudo a preesamblado.

Zona 6: Asunción – Barrio Tte. Silvio Pettirossi: También sobre Campo Vía, entre Próceres de Mayo y Tte. Juan Alcorta, habrá un corte de 07:00 a 13:00, para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preesamblado.

Zona 7: Asunción – Barrio San Cristóbal: La interrupción afectará las calles Cap. Herminio Maldonado desde Gral. Dr. Carlos Díaz de León hasta Dr. Moisés Bertoni. 4 de Julio desde Cap. Gumersindo Sosa hasta Calle Sin Nombre. El horario será de 09:00 a 19:00, para tendido de cabo mensajero y doble terna.

Zona 8: Asunción – Barrio La Encarnación: Los trabajos abarcarán las calles Palma desde O’leary hasta Alberdi, 14 de Mayo e/ Palma y Pte. Franco, 15 de Agosto desde Estrella hasta Pte. Franco. El corte será de 00:00 a 05:00, para mantenimiento general y correctivo de un puesto de distribución.

Zona 9: Asunción – Barrio La Encarnación: Se trabajará en Palma, entre Alberdi y 14 de Mayo. El corte será de 00:00 a 05:00, para cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 10: Fernando de la Mora – Barrio Laguna Satí: Los cortes serán en la intersección de Ayala Candia y Ruta PY02 – Mcal. Estigarribia. El horario será de 08:00 a 18:00, para cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 11: Villa Elisa – Barrio San José: Se trabajará sobre Sobre Yvyrá Pytá e/ Avda. Tte. Américo Pico y Amistad Yvyrá Pytá e/ Amistad y San Javier. El corte será de 08:00 a 17:00, para cambio de conductor en media tensión y adecuación de puesto de distribución.

Zona 12: Capiatá – Barrio Torremolinos: Las interrupciones afectarán Buenaventura Castillo e/ Soldado Ramírez y Narciso Adorno - Soldado Machuca y Cruz del Sur - Cruz del Chaco y Alfonso Castillo - J. López y Narciso Adorno. El trabajo será de 08:30 a 18:30, para cambio de conductor en media tensión.

Zona 13: Itá – Barrio Aveiro: Los cortes se harán en una calle sin nombre, desde la Ruta D027 hasta el barrio Churi. El servicio se interrumpirá de 08:30 a 18:00, para cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 14: San Lorenzo – Barrio Lérida: La ANDE trabajará sobre Martín Rojas, entre San Elías y Bernardo Ávalos. El corte será de 08:00 a 13:00, para traslado de conductor de baja tensión a nuevo sostén.

Zona 15: San Lorenzo – Barrios Tayazuapé, Los Nogales y Reducto: Los trabajos abarcarán varias calles, Madagascar desde San Pedro hasta Av. De La Victoria - Santina Valois y Juan Fernández - Juan Pablo II y La Paz - Av. La Victoria desde Armenia hasta Fortín Platanillo - Campo Jordán desde Av. La Victoria hasta M. O. Guerrero - Fulgencio Yegros y Cnel. Cantero - Rosa Marengo desde M. O. Guerrero hasta Yerutí - San Isidro desde Cnel. Mareco hasta Gumersindo Sosa - Generales de la Guerra y Tres Centurias - M. O. Guerrero desde José A. Flores hasta Madagascar. El corte será de 08:00 a 13:00, para apertura de puente eléctrico.

Zona 16: Ñemby – Barrio Salinas: El corte afectará las calles 3 de Febrero, Santa Rosa, Virgen de Fátima, además de Tercera, Segunda y Amistad. El trabajo será de 07:30 a 18:00, para cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 17: Julián Augusto Saldívar – Barrio Toledo Cañada: La interrupción se dará en la calle Andrés Barbero, desde Felipe Toledo hasta la fracción Los Zorzales. El horario será de 08:00 a 18:00, para cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.