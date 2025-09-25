Nacionales

Muere otro conductor boliviano en el interior de su rodado en San Antonio

SAN ANTONIO. Un conductor boliviano fue encontrado muerto en la cabina de su camión tipo cisterna en la mañana de hoy, jueves. Esta sería la séptima víctima fatal en poco más de un año en el predio del estacionamiento privado de esta localidad. La causa de la muerte sería un infarto, pero los intervinientes ordenaron el traslado del cuerpo.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
25 de septiembre de 2025 - 20:28
Momentos en que los intervinientes recaban datos sobre este nuevo caso de fallecimiento de un conductor boliviano en la ciudad de San Antonio.
Momentos en que los intervinientes recaban datos sobre este nuevo caso de fallecimiento de un conductor boliviano en la ciudad de San Antonio.Higinio Ruiz Diaz

Nuevamente, fue encontrado un boliviano muerto en la cabina de su camión cisterna, en la mañana de hoy, jueves, en el predio de estacionamiento a cargo de la empresa Avispón, en la localidad de San Antonio, departamento Central.

El hallazgo se produjo pasadas las 10:00 dentro del predio de estacionamiento de camiones con chapa boliviana, ubicado en el barrio San Jorge del referido distrito.

La víctima fatal fue identificada como Marcelino Ledezma Aguilar, de 60 años, de nacionalidad boliviana, y residía en vida en la ciudad de Cochabamba. El cuerpo fue encontrado en el interior de la cabina del camión cisterna.

Lea más: Otro camionero boliviano encontró la muerte en San Antonio

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cuerpo del conductor fue hallado por un compañero, quien dio aviso a la policía local. El médico forense, Plinio Duarte, diagnosticó como probable causa de muerte un infarto; no obstante, la fiscalía ordenó el traslado a la morgue judicial para una mejor inspección.

El camión del malogrado chofer ya estaba cargado y esta mañana debía salir rumbo al país vecino. Como no se veía movimiento alguno, su compañero de ruta se acercó al vehículo y encontró a su amigo tendido al costado de la cama de la cabina.

El médico forense Plinio Duarte verifica el cuerpo sin vida del conductor boliviano. Aunque diagnosticó un infarto como probable causa de muerte, la fiscalía ordenó el traslado a la morgue judicial para una inspección más detallada.
El médico forense Plinio Duarte verifica el cuerpo sin vida del conductor boliviano. Aunque diagnosticó un infarto como probable causa de muerte, la fiscalía ordenó el traslado a la morgue judicial para una inspección más detallada.

Por orden del Ministerio Público, el rodado queda en el estacionamiento de la empresa Avispón, bajo custodia de la fiscalía, y tras los trámites de rigor será entregado a la empresa responsable.

Lea más: Confirmar la muerte de dos camioneros bolivianos en Paraguay

Con este nuevo caso, suman siete los conductores fallecidos en estas circunstancias en poco más de un año: cinco en esta localidad y dos en la zona del Chaco paraguayo.

Desde hace varios años, llega gran cantidad de camiones cisternas del vecino país para transportar combustible desde esta localidad.

Enlace copiado