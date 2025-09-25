Muere otro conductor boliviano en el interior de su rodado en San Antonio

Nuevamente, fue encontrado un boliviano muerto en la cabina de su camión cisterna, en la mañana de hoy, jueves, en el predio de estacionamiento a cargo de la empresa Avispón, en la localidad de San Antonio, departamento Central.

El hallazgo se produjo pasadas las 10:00 dentro del predio de estacionamiento de camiones con chapa boliviana, ubicado en el barrio San Jorge del referido distrito.

La víctima fatal fue identificada como Marcelino Ledezma Aguilar, de 60 años, de nacionalidad boliviana, y residía en vida en la ciudad de Cochabamba. El cuerpo fue encontrado en el interior de la cabina del camión cisterna.

El cuerpo del conductor fue hallado por un compañero, quien dio aviso a la policía local. El médico forense, Plinio Duarte, diagnosticó como probable causa de muerte un infarto; no obstante, la fiscalía ordenó el traslado a la morgue judicial para una mejor inspección.

El camión del malogrado chofer ya estaba cargado y esta mañana debía salir rumbo al país vecino. Como no se veía movimiento alguno, su compañero de ruta se acercó al vehículo y encontró a su amigo tendido al costado de la cama de la cabina.

Por orden del Ministerio Público, el rodado queda en el estacionamiento de la empresa Avispón, bajo custodia de la fiscalía, y tras los trámites de rigor será entregado a la empresa responsable.

Con este nuevo caso, suman siete los conductores fallecidos en estas circunstancias en poco más de un año: cinco en esta localidad y dos en la zona del Chaco paraguayo.

Desde hace varios años, llega gran cantidad de camiones cisternas del vecino país para transportar combustible desde esta localidad.