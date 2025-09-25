Nativos endurecen protesta con cierre de la Ruta PY02 en Caaguazú y ya suman más de 300 manifestantes

Los manifestantes, entre hombres, mujeres y niños, reiteran su exigencia de que la sede del Indi funcione exclusivamente en Asunción, además de reclamar provisión de alimentos y tierras que consideran urgentes para la subsistencia de sus comunidades.

Los nativos aseguran que la protesta ya es de carácter indefinido y actualmente bloquean totalmente la calzada sin habilitar pasos alternativos, dejando varados a cientos de vehículos de carga, transporte público y automóviles particulares.

En el lugar se encuentran efectivos de la Policía Nacional regulando el tránsito, aunque hasta el momento ningún representante del Ministerio Público se presentó en la zona. La situación también afecta la comunicación, ya que los servicios móviles en el área presentan mala señal en todas las líneas telefónicas.

La protesta de los pueblos originarios se suma a las movilizaciones realizadas en los últimos días en Coronel Oviedo (km 132, rotonda Teletón), donde comunidades Mbya Guaraní cerraron la ruta de forma intermitente con el mismo reclamo central contra el Gobierno.

