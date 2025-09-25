Nacionales

Nativos endurecen protesta con cierre de la Ruta PY02 en Caaguazú y ya suman más de 300 manifestantes

J. EULOGIO ESTIGARRIBIA (ex Campo 9, Caaguazú). Unas 300 personas de comunidades indígenas, encabezadas por el líder Marcial Vera Duarte, mantienen desde las 8:30 de este jueves el cierre total de la Ruta PY02 a la altura del km 229, en la zona de Campo 8, generando una larga cola de vehículos en ambos sentidos de la vía. Advirtieron que la medida de fuerza será indefinida ante la falta de una respuesta concreta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Por Víctor Daniel Barrera
25 de septiembre de 2025 - 09:23
vdb Nativos endurecen cierre de ruta en J. Eulogio Estigarribia.
Los manifestantes, entre hombres, mujeres y niños, reiteran su exigencia de que la sede del Indi funcione exclusivamente en Asunción, además de reclamar provisión de alimentos y tierras que consideran urgentes para la subsistencia de sus comunidades.

Los nativos aseguran que la protesta ya es de carácter indefinido y actualmente bloquean totalmente la calzada sin habilitar pasos alternativos, dejando varados a cientos de vehículos de carga, transporte público y automóviles particulares.

En el lugar se encuentran efectivos de la Policía Nacional regulando el tránsito, aunque hasta el momento ningún representante del Ministerio Público se presentó en la zona. La situación también afecta la comunicación, ya que los servicios móviles en el área presentan mala señal en todas las líneas telefónicas.

La protesta de los pueblos originarios se suma a las movilizaciones realizadas en los últimos días en Coronel Oviedo (km 132, rotonda Teletón), donde comunidades Mbya Guaraní cerraron la ruta de forma intermitente con el mismo reclamo central contra el Gobierno.

