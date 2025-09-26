¡Atención! Zonas donde habrá cortes programados de ANDE este sábado

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) prevé realizar cortes programados en la menos cinco ciudades del país. Esta interrupción se debe a un trabajo programado, según advirtieron.

Ante esta situación, la institución informa a la ciudadanía que, por seguridad, toda línea debe considerarse energizada durante las tareas. Asimismo, recomiendan a hospitales, puestos de salud, proveedores de agua potable e instituciones públicas tomar las medidas preventivas necesarias.

Zona 1: Tobatí – Compañía 21 de Julio: El trabajo será en parte de la compañía 21 de Julio. Esta zona quedará sin energía desde las 07:00 hasta las 17:00. El corte se realizará para el cambio de conductores en media tensión.

Zona 2: San Ignacio (Misiones). Los trabajos se realizarán en los barrios San Salvador, Santa Librada, Raíces Avay y compañía Avay. Los cortes se extenderán de 07:00 a 14:00. La ANDE trabajará en el cambio de conductor y adecuación de la línea de media

tensión.

Zona 3: Itapúa – Cuatro Potrero. La suspensión afectará a la zona de Cuatro Potrero de 07:00 a 17:00. El motivo es la adecuación y cambio de conductores en media tensión.

Zona 4: Encarnación (Itapúa) – Barrio La Paz. En el barrio La Paz los trabajos se desarrollarán de 07:00 a 15:00, con corte del suministro eléctrico para adecuación de línea de media tensión.

Zona 5: Ñeembucú – Ruta Villeta–Alberdi. El tramo de la ruta Villeta–Alberdi, entre los kilómetros 46 y 67, quedará sin electricidad de 08:00 a 15:00. Los trabajos consisten en el cambio y adecuación de conductor en media tensión.

La institución señaló que si las tareas finalizan antes del plazo previsto, el servicio será restablecido de forma anticipada. Además, pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios.