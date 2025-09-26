Rifa solidaria busca apoyar a comerciantes afectados por incendio en Villarrica

En Villarrica, vecinos y comerciantes se movilizan tras el incendio ocurrido el pasado 13 de agosto, que destruyó por completo tres locales comerciales ubicados en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

El siniestro, que se habría originado por un cortocircuito, arrasó con una mueblería, una casa de celulares y una joyería. El fuego se propagó con rapidez debido a la alta carga inflamable, especialmente en el depósito de muebles.

El incendio comenzó en horas de la madrugada y obligó a un intenso despliegue de los bomberos voluntarios, quienes trabajaron hasta el amanecer para sofocar las llamas. Pese al esfuerzo, la mayor parte de la mercadería quedó reducida a cenizas, mientras que los inmuebles sufrieron daños severos.

Los comerciantes damnificados calculan pérdidas significativas, difíciles de cubrir sin apoyo externo. Ante esta situación, vecinos y otros comerciantes de la zona decidieron organizar una rifa solidaria para recaudar fondos.

La rifa incluye premios variados, que van desde dinero en efectivo, celulares y electrodomésticos, hasta joyas y vales de compra donados por distintas empresas y particulares. Los organizadores reconocen que lo recaudado no alcanzará a cubrir la totalidad de las pérdidas, pero remarcan que el objetivo es dar un respiro económico a las familias afectadas y alentarlas a reactivar sus negocios.

Las personas interesadas en adquirir boletas para participar en el sorteo pueden contactar al número 0976-429533.

