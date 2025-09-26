Turismo interno: Dos vistas inigualables y un lugar acogedor para descansar en Coronel Oviedo

Un hotel para el descanso en plena ciudad

Si vas a hacer turismo interno en Coronel Oviedo, el hotel San Rafael es un confortable lugar de descanso ubicado en plena avenida Mcal. Estigarribia, de la capital del quinto departamento. El sitio cuenta con un amplio estacionamiento techado que garantiza seguridad a los vehículos de los huéspedes.

Lea más: Tres cerros para admirar paisajes inigualables en Caaguazú

Las habitaciones tienen precios accesibles: single G. 110.000, doble G. 160.000, triple G. 240.000, cuádruple G. 320.000 y matrimonial G. 160.000. Todas ofrecen camas amplias y confortables, baño privado y vista directa a la avenida principal.

Además, dispone de un variado desayuno tropical para el deleite de los visitantes. Para reservas, se puede llamar al 0971 577567 o a la línea baja 021 202496.

Cantera y cerro Aguapety

En la compañía Aguapety, a unos 10 kilómetros del casco urbano, se encuentra la “Cantera Aguapety”, un sitio que mezcla aventura extrema y paisajes únicos. Aunque la cantera sigue activa, los domingos —día en que no hay trabajo minero— el lugar es aprovechado por los visitantes para realizar la escalada de unos 200 metros hasta la cima del cerro, desde donde se aprecia una vista inigualable de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acceso es sencillo en todo tipo de vehículos hasta el portón de la cantera, desde donde se inicia una caminata de 500 metros por un sendero privado. Luego, la subida por una picada natural permite alcanzar la cima sin mayores riesgos, siempre que los visitantes tomen las precauciones necesarias para este tipo de actividades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Excantera de Carayaó: agua cristalina y deportes extremos

En el distrito de Carayaó, a 28 km de Coronel Oviedo, se encuentra la ex cantera utilizada en los años 80 para la construcción de la ruta PY08 y que hoy se ha transformado en un destino de turismo interno.

Lea más: Cuatro lugares paradisíacos que debés conocer en Caaguazú

El lugar cuenta con un gran reservorio de agua cristalina de una hectárea y más de 20 metros de profundidad, ideal para los amantes de los deportes acuáticos y extremos. Además, se puede acceder en vehículo hasta más de la mitad del trayecto y disfrutar del paisaje de un cerro de 80 metros de altura.

Cada fin de semana ingresan más de 100 vehículos, aunque un conflicto judicial por la propiedad impide que el municipio pueda explotarlo turísticamente. La comuna estudia alianzas público-privadas o la expropiación como alternativas para convertirlo en un espacio seguro y regulado.

Un destino en crecimiento

Estos tres puntos representan una invitación abierta a quienes desean disfrutar de nuevas experiencias en el centro del país. Coronel Oviedo y sus alrededores se consolidan poco a poco como un destino atractivo para descansar, hacer deporte y vivir la aventura.