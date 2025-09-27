Jubilados de IPS en Tebicuary denuncian supuesto prebendarismo con cambio de director

Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) en Tebicuary, Guairá, salieron a manifestarse tras conocerse la resolución que designa al doctor José Emmanuel Barrios Martínez como nuevo director de la unidad sanitaria local. La medida desplaza a la doctora Laura Josefina Barreto Peralta, a quien los asegurados defienden por las mejoras logradas en corto tiempo. El presidente de la Asociación de Jubilados de IPS en Tebicuary, Darío Benítez, sostuvo que la decisión carece de fundamentos técnicos.

Según explicó, la posesión del cargo de Barrios no se hará en la unidad sanitaria, como es habitual, sino en Asunción el próximo martes. Los jubilados interpretan esto como una maniobra para evitar protestas y resistencia en el distrito.

La doctora Barreto había asumido en marzo de este año, luego de la destitución de Carlos Fretes, un director cuestionado por denuncias de planillerismo y mala gestión. El cambio se produjo justamente tras reclamos de los mismos jubilados, quienes exigieron su salida.

En contraste, los asegurados aseguraron que durante los meses de gestión de Barreto se reactivaron sectores como urgencias y laboratorio, además resaltaron la contratación de personal médico en áreas críticas que permanecían desatendidas.

“Gracias a ella hoy funciona el laboratorio, la internación y urgencias tienen profesionales. Antes todo estaba prácticamente parado”, manifestó Benítez, al justificar el apoyo de los jubilados a la doctora.

Los manifestantes temen que la destitución de Barreto frene procesos de licitación para la reparación del edificio, que ya estaban en trámite. Sospechan que las obras se retendrán para ser reactivadas recién con el nuevo director y que este pueda atribuirse los méritos.

El médico designado, José Emmanuel Barrios, ya había ocupado la dirección de la unidad sanitaria por aproximadamente tres años. Los jubilados aseguran que en ese periodo no realizó avances significativos.

En contrapartida, aseguran que la gestión de Barreto, aunque breve, marcó un cambio positivo. “Ella es funcionaria de la casa, con más de 10 años de servicio. Demostró capacidad y compromiso”, destacaron.

Nuevo director sería afin al cartismo

Los jubilados también señalaron que Barrios responde políticamente al movimiento Honor Colorado de la ANR, lo que habría influido directamente en su designación. “Estamos cerca de elecciones internas coloradas, y esto responde a una puja entre corrientes del mismo movimiento”, explicó Benítez. Según dijo, una facción apoyaba a Barreto, pero la otra operó para restituir a Barrios.

Según Darío Benítez, el malestar revive recuerdos de la gestión de Carlos Fretes, a quien los jubilados responsabilizan de haber “fundido” la unidad sanitaria. “Tuvimos que movilizarnos para sacarlo, y ahora, de nuevo, quieren imponernos otro director por política”, criticó.

Finalmente, los asegurados adelantaron que agotarán todas las instancias para intentar revertir la resolución. “Vamos a recurrir a donde sea necesario. Si hay posesión en Asunción, ahí estaremos presentes”, advirtieron.