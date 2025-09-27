Ruta PY02 despejada y libre tránsito durante fin de semana largo

Los cañicultores de Mauricio José Troche, quienes exigen la culminación del nuevo tren de moliendas de la alcoholera estatal de Troche, se encontraban bloqueando desde la tarde del lunes pasado el km 155 de la Ruta PY 02, zona denominada desvío San Pedro de esta ciudad, pero ayer decidieron levantar temporalmente el bloqueo de la vía. Indicaron que si no existe respuesta por parte de las autoridades de Petropar, volverán con más fuerza el próximo martes.

Ante esta situación, la zona de Coronel Oviedo queda totalmente liberada para el libre tránsito de los viajeros.

Nativos también suspenden temporalmente sus bloqueos de ruta

Los nativos de diferentes comunidades, quienes se encontraban cerrando el km 129 de la Ruta PY02, zona del distrito de Coronel Oviedo, y otro grupo que estaba cerrando con más intensidad el km 229 de la Ruta PY 02, zona denominada Torín de J. Eulogio Estigarribia, también anunciaron que desde este sábado dejarán de bloquear la ruta, pero advirtieron que volverán a bloquear entre la tarde del lunes o el martes por la mañana.

Los nativos manifestantes exigen que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) vuelva a funcionar en Asunción. También piden víveres y tierras para sus comunidades. Indicaron que si no existen respuestas, intensificarán el bloqueo de la ruta.

