XXVIII edición de la Pesca Internacional del Dorado reunió a más de 600 competidores en Ayolas

El tradicional certamen, organizado por el Club de Pesca Yacyretá de Ayolas, contó con el apoyo de la Municipalidad local, la Gobernación de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá y varias firmas comerciales.

Lea más: Cámaras de vigilancia ponen a sospechoso de asesinato en el lugar con la victima

La largada oficial se realizó a las 08:15 y los participantes permanecieron en competencia hasta las 16:00. Las piezas capturadas fueron verificadas por los fiscalizadores y devueltas de inmediato al agua, en cumplimiento con la modalidad con devolución.

La premiación está prevista para las 18:00, seguida de un festival artístico y un sorteo de premios entre los concursantes.

Hugo Nill, presidente del Club de Pesca Yacyretá, destacó la masiva participación y la importancia del evento para la comunidad. “Es muy satisfactorio recibir visitantes de todo el país, así como de Argentina y Brasil. Este torneo identifica a Ayolas no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, resaltó que la actividad se enmarca en los festejos por el 126° aniversario de la fundación de la ciudad, celebrado el pasado 12 de septiembre, y que constituye una valiosa oportunidad para impulsar el turismo y dinamizar la economía local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la competencia, efectivos de la Prefectura Naval Zona Ayolas realizaron controles en el río para garantizar la seguridad de los participantes. En tanto, la Policía Nacional se ocupó de la cobertura dentro y fuera del predio del Club Yacyretá, ubicado en el barrio San Rafael. Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) fiscalizaron el cumplimiento de la normativa pesquera destinada a proteger la fauna ictícola.

Lea más: Boda comunitaria en Ciudad del Este unió a 130 parejas