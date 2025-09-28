Cámaras de vigilancia ponen a sospechoso de asesinato en el lugar y con la víctima

El agente fiscal de Limpio, Víctor Villaverde, quien lleva adelante la investigación de la muerte de una adolescente de 16 años en Limpio, informó que junto a efectivos policiales de la División de Homicidios detuvieron a un adolescente de 17 años, como principal sospechoso del homicidio.

Del poder del mismo se incautó una motocicleta que presuntamente fue usada en el crimen. La detención se dio antes de las 22:30, de acuerdo a los datos iniciales.

“Tras la detención, procedimos al allanamiento de su vivienda y a la incautación de un biciclo y prendas de vestir, que había utilizado en el momento de la comisión del hecho”, comentó el Jefe de Investigación de Homicidios, Richard Vera.

Para llegar al sospechoso, explicó que se recurrieron a la reconstrucción de las últimas 72 horas de vida de la joven. “Obtuvimos la información que habría salido con este joven y fue con él con quien se le vio con vida por última vez”.

El Jefe de Investigación confirmó que ellos ya se conocían y que sus viviendas estaban a unos 450 metros de distancias uno con el otro. “Eran amigos, se conocían desde la infancia, ya que eran compañeros de la escuela”.

“El movil del hecho no temos claro todavía, pero una vez que se quebró tras a detención, relató como se dio el hecho. Además, las imágenes de cámaras que pudimos obtener muestran cuando él la recoge, cuando se quedan en la zona donde ocurrió el hecho y luego cuando él abandona solo la zona del crimen".

“Tenemos entendido que no fue algo planeado, sino que hubo una discusión fuerte y el hecho se le terminó yendo de las manos", finalizó.