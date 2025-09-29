Nacionales

Gen Z: Gobierno anuncia mayor dotación policial en próxima protesta

El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron una conferencia de prensa, en la mañana de este lunes, dentro del marco de la cobertura de la manifestación de la Generación Z. Se autocongratularon, justificaron sus acciones y advierten que dotarán de más agentes en próximas manifestaciones.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 10:17
Una de las manifestantes durante la protesta de la genaración Z en Asunción.
Una de las manifestantes durante la protesta de la genaración Z en Asunción.Gentileza

La manifestación de jóvenes de la Generación Z se realizó ayer, domingo, en el microcentro de Asunción. Este lunes 31 personas siguen detenidas y denuncian que habrían sido torturadas en la Agrupación Especializada, por lo que los manifestantes permanecen en vigilia y exigen la liberación de los mismos. La Policía Nacional justificó sus acciones.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, advirtió que en la próxima manifestación de jóvenes van a aumentar cantidad de efectivos policiales.

Por su parte, Óscar Campuzano, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, manifestó que el pedido del Ejecutivo fue muy claro, por lo que se realizaron los controles y retenes para el ingreso al microcentro, “como en cualquier acontecimiento público”, comparando una manifestación en las calles y plazas públicas como si fueran eventos en propiedades privadas.

Noticia en desarrollo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado

Artículos relacionados

Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación este domingo, en Asunción.
Política
Marcha Gen Z: “Violencia fue iniciada por policías”, denuncia diputada
Ver más
Jóvenes aguardan frente a la Agrupación Especializada de la Policía la liberación de los detenidos durante la manifestación de la "Gen Z".
Policiales
Marcha “Gen Z”: continúa la vigilia para exigir la liberación de detenidos
Ver más