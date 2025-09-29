Gen Z: Gobierno anuncia mayor dotación policial en próxima protesta

La manifestación de jóvenes de la Generación Z se realizó ayer, domingo, en el microcentro de Asunción. Este lunes 31 personas siguen detenidas y denuncian que habrían sido torturadas en la Agrupación Especializada, por lo que los manifestantes permanecen en vigilia y exigen la liberación de los mismos. La Policía Nacional justificó sus acciones.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, advirtió que en la próxima manifestación de jóvenes van a aumentar cantidad de efectivos policiales.

Por su parte, Óscar Campuzano, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, manifestó que el pedido del Ejecutivo fue muy claro, por lo que se realizaron los controles y retenes para el ingreso al microcentro, “como en cualquier acontecimiento público”, comparando una manifestación en las calles y plazas públicas como si fueran eventos en propiedades privadas.

Noticia en desarrollo.

