Video: el “Karai octubre” visitó una escuela de San Antonio

Como indica la tradición paraguaya, cada 1 de octubre se disfruta el jopara (poroto con locro) en las mesas, que según la leyenda es para ahuyentar la miseria o al karai octubre, debido a que es una época de escasez.

La profesora del quinto grado, Graciela Benítez de Miño, llegó a la escuela Puerta del Sol de San Antonio, representando al mítico personaje del karai octubre, con su vestuario zarrapastroso y una bolsa desaliñada.

El gesto de la docente causó la admiración de la comunidad educativa y los alumnos que por primera vez vieron de cerca al duende de la miseria que llega casa por casa en busca de un plato de comida.

“Según la leyenda, el 1 de octubre es el día en el que el duende karai visita los hogares para comprobar que tan provisoras han sido las familias para sobrellevar el mes más difícil del año”, expresó la maestra.

Agregó que, según la tradición guaraní, aquellas familias que pasan la prueba reciben la bendición de la espiga dorada y los que fallan tendrán miseria todo el resto del año.

“Solo quería graficar y recrear la llegada del karai octubre y compartir con los estudiantes, para que esta tradición no termine”, expresó la docente.