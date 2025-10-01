Nacionales

Video: el “Karai octubre” visitó una escuela de San Antonio

SAN ANTONIO. El mítico personaje que recorre los hogares paraguayos el primer día de octubre llegó esta mañana hasta la escuela básica 5.583 Puerta del Sol de esta ciudad. El karai octubre, con su estilo zarrapastrosa y que representa a la miseria, sorprendió con su bolsa en busca de alimento. La iniciativa causó admiración de la comunidad educativa.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
01 de octubre de 2025 - 13:38

Como indica la tradición paraguaya, cada 1 de octubre se disfruta el jopara (poroto con locro) en las mesas, que según la leyenda es para ahuyentar la miseria o al karai octubre, debido a que es una época de escasez.

La profesora del quinto grado, Graciela Benítez de Miño, llegó a la escuela Puerta del Sol de San Antonio, representando al mítico personaje del karai octubre, con su vestuario zarrapastroso y una bolsa desaliñada.

El gesto de la docente causó la admiración de la comunidad educativa y los alumnos que por primera vez vieron de cerca al duende de la miseria que llega casa por casa en busca de un plato de comida.

El karai octubre posa con los alumnos del segundo grado de la escuela Puerta del Sol.
El karai octubre posa con los alumnos del segundo grado de la escuela Puerta del Sol.

Según la leyenda, el 1 de octubre es el día en el que el duende karai visita los hogares para comprobar que tan provisoras han sido las familias para sobrellevar el mes más difícil del año”, expresó la maestra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jopara: la olla que ahuyenta a karai octubre

Agregó que, según la tradición guaraní, aquellas familias que pasan la prueba reciben la bendición de la espiga dorada y los que fallan tendrán miseria todo el resto del año.

Los alumnos de la escuela Puerta del Sol estuvieron cerca del karai octubre, algunos mostraron cierto temor de acercarse, debido a su condición humilde y una bolsa acuestas.
Los alumnos de la escuela Puerta del Sol estuvieron cerca del karai octubre, algunos mostraron cierto temor de acercarse, debido a su condición humilde y una bolsa acuestas.

Solo quería graficar y recrear la llegada del karai octubre y compartir con los estudiantes, para que esta tradición no termine”, expresó la docente.

Enlace copiado