Vecinos señalizan de forma improvisada un peligroso pozo en el centro capitalino

En pleno centro de Asunción, en el cruce entre las calles Caballero y Luis Alberto de Herrera, un enorme agujero pone en riesgo a los conductores. El mismo tuvo que ser señalizado con ramas y cartones, ya que las autoridades no hacen caso a los pedidos.

El mismo se encuentran en el centro de la calle y se produjo a raíz de que la tapa del registro de desagüe fue al fondo. Esto hace que el cruce de vehículos sea mucho más peligroso de lo que suele ser este punto.

Ante la inacción por parte de las autoridades responsables, los vecinos del lugar tuvieron que señalizar le pozo con lo que tenían a disposición y que pudiera hacer visible el peligro que existe en el lugar.

Una de las principales preocupaciones de los conductores que pasan por el lugar, en especial los que andan en motocicletas, es que con las lluvias, el agujero se llena de agua y no puede distinguirse.

Además de esto, se puede observar que la capa asfáltica del lugar se encuentra muy deteriorada, con parches sobre parches y zonas donde el asfalto se encuentra levantado.