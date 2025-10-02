IPS: Jubilados de Tebicuary viajarán a Asunción ante falta de respuestas

Ciudadanos jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) en Tebicuary volvieron a movilizarse este jueves en rechazo al nombramiento del doctor José Emmanuel Barrios como nuevo director de la unidad sanitaria local, cargo que anteriormente ocupaba la doctora Laura Josefina Barreto.

Ante la falta de respuestas en la región, anunciaron que trasladarán su reclamo a Asunción, donde solicitarán una audiencia con el presidente del IPS, Jorge Magno Brítez.

Los manifestantes aseguran que la designación de Barrios responde a intereses políticos y no a criterios técnicos. Afirman que la medida constituye un caso de “prebendarismo” que pone en riesgo los avances logrados en los últimos meses en el centro asistencial.

Rechazan pedidos de reunión

El presidente de la Asociación de Jubilados del IPS de Tebicuary, Darío Benítez, explicó que la decisión de llegar hasta la capital surge luego de no recibir respuestas concretas ni de las autoridades regionales ni del propio director designado, quien rechazó los pedidos de renuncia planteados por los asegurados.

En sus declaraciones, los jubilados remarcaron que su protesta no obedece a cuestiones partidarias. Señalaron que si bien la doctora Barreto cuenta con respaldo político de algunos sectores, su apoyo se basa en la gestión realizada durante su corto periodo al frente de la unidad sanitaria.

Durante esos meses, destacaron que se reactivaron servicios como urgencias y laboratorio, además de la incorporación de médicos en áreas críticas y la mejora en la organización del personal.

Los asegurados temen que el cambio en la dirección frene licitaciones en curso para la reparación del edificio, que estaban en trámite. Sostienen que las obras podrían ser demoradas hasta que el nuevo director las retome y se atribuya los resultados.

El doctor Barrios, quien ya había dirigido la unidad sanitaria por alrededor de tres años, asumió el cargo sin una ceremonia o acto protocolar, contrario a lo que fue la toma de posesión de Barreto. Según los jubilados, interpretan esta decisión como un intento de evitar protestas durante el acto.

Los manifestantes reiteraron su descontento con la forma en que se llevó a cabo el cambio. “Se está repitiendo lo que pasó con Carlos Fretes, un director cuestionado por planillerismo y mala gestión. Tuvimos que movilizarnos para sacarlo, y ahora otra vez quieren imponernos un director por política”, señalaron.

En contrapartida, los asegurados consideran que la gestión de Barreto, aunque breve, marcó un quiebre positivo en la unidad. “Ella es funcionaria de la casa, con más de 25 años de servicio, como pedimos que sea el nuevo director después de Fretes”, expresaron.

Asimismo, los jubilados cuestionan que Barrios tenga vínculos políticos con el movimiento Honor Colorado de la ANR, lo que, según afirman, habría sido determinante en su designación. Señalan que la coyuntura electoral interna del partido influyó en la decisión.