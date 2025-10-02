Represión a “Gen Z”: convocan al defensor del Pueblo en Diputados

Para el lunes a las 14:00 está convocado el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, a la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado colorado disidente, Mauricio Espinola.

La convocatoria se da en el marco de las detenciones de 30 manifestantes que participaron de la marcha de Gen Z realizada el domingo último.

“El propósito de la reunión es que pueda exponer ante los miembros de esta comisión los datos recabados durante su visita a la Agrupación Especializada”, indica la nota enviada a Ávila.

Aclaran además que en caso de no poder asistir, designe un representante que participe en reemplazo.

Detenidos tras manifestación Gen Z

El domingo, tras la movilización de Gen Z realizada en el centro de Asunción, la Policía Nacional detuvo sin motivo alguno a 30 personas que participaron de la movilización.

Además, golpearon brutalmente a varios, además de que agentes Lince atropellaron con sus motocicletas a una escritora y a su hija, lo que les causó fracturas y heridas graves que hasta le imposibilitaron caminar.

De los objetos incautados que estaban en poder de los manifestantes, había inhaladores, bananas y bandas de misses, lo que generó burlas hacia las autoridades policiales por las detenciones.

Hoy el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, acudieron a la Cámara de Senadores para responder sobre el operativo en el que desplegaron más de 3.000 agentes para una movilización ciudadana.

Los legisladores de la oposición denunciaron el atropello, abuso policial y la violencia con la que actuaron los intervinientes.