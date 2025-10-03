Guillermo Moral: hallan moto que habría sido usada por los sicarios

La Policía Nacional informó que la motocicleta, supuestamente utilizada en el atentado contra el militar Guillermo Moral, fue hallada abandonada en una estación de servicios ubicada en las calles Primer Presidente y Sacramento, en el barrio Botánico de Asunción.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades llegaron hasta el lugar gracias a imágenes de circuito cerrado, mediante las cuales realizaron un seguimiento del recorrido de los atacantes tras el homicidio ocurrido ayer frente a la Facultad de Derecho de la UNA.

En una de esas imágenes, se ve a los dos sicarios circulando por la calle Itapúa a las 16:35 aproximadamente del jueves, aparentemente previo al homicidio.

La distancia entre el sitio del crimen y la estación de servicios no supera los tres kilómetros.

Antecedentes del militar asesinado

El militar Guillermo Moral había denunciado en mayo de 2023 que un abogado intentó sobornarlo con G. 10 millones para introducir un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien en ese momento estaba recluido en el penal de Viñas Cue, dentro del marco del operativo “A Ultranza Py”.

El militar fue asesinado en la tarde de ayer, tras ser atacado por dos sicarios que circulaban en una motocicleta, frente mismo a la sede central de la Facultad de Derecho-UNA.