Nativos cierran nuevamente la Ruta PY02 en J. Eulogio Estigarribia

La medida de fuerza inició a las 09:30 de este viernes y el bloqueo se extiende por más de una hora en cada ocasión, lo que genera largas filas de vehículos. Muchos conductores reaccionan con bocinazos exigiendo la liberación de la vía.

Los manifestantes, entre hombres, mujeres y niños, reclaman que la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) funcione únicamente en la Capital del país y exigen la renuncia inmediata de su presidente, Juan Benegas. La jornada se desarrolla en medio de un clima inestable y con dificultades de comunicación debido a la baja señal telefónica en la zona.

Los pueblos originarios permanecen en el lugar desde el lunes 22 de septiembre, cuando iniciaron los cierres intermitentes de ruta para exigir respuestas del Indi. Posteriormente ampliaron sus reclamos y pidieron la destitución del presidente de la institución, demanda que hasta el momento no tuvo respuesta de las autoridades.