Tregua temporal: cañicultores levantan los bloqueos en la Ruta PY02

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, manifestó que se decidió suspender los bloqueos durante este fin de semana. Esta medida se toma para demostrar al Gobierno la buena predisposición del sector en buscar una solución definitiva al problema.

Indicó que el lunes volverán “con todo” al cierre intermitente de la ruta, en caso de no existir avances concretos por parte del presidente de Petropar, Eddie Jara, en la gestión para destrabar la situación de la empresa constructora.

Fonseca añadió que los camiones cargados con caña dulce continuarán estacionados al costado de la Ruta PY02, en señal de vigilia, e instó a los conductores a circular con prudencia al pasar por la zona.

El conflicto entre los cañicultores y Petropar se mantiene desde hace más de un año, debido a la paralización de las obras del nuevo tren de moliendas de la alcoholera estatal de Mauricio José Troche.

La construcción fue adjudicada en 2021 a la firma Estructura Ingeniería S.A. (EISA), por G. 198.704 millones, pero los trabajos quedaron inconclusos pese a que ya se desembolsaron más de G. 41.000 millones.

Tras incumplimientos reiterados, el contrato fue suspendido en marzo de 2023, lo que derivó en un largo conflicto que incluyó protestas, caravanas y cierres intermitentes de la Ruta PY02 por parte de los productores. En mayo pasado, Petropar se comprometió a reactivar las obras, pero al no cumplirse lo prometido, los cañicultores volvieron esta semana a las medidas de fuerza.