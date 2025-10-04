Vecinos de Campo Grande exigen solución ante agua estancada tras cada lluvia

Vecinos de la zona de Campo Grande reclaman por el agua estancada que queda en la calle Luciano Esquivel Franco, luego de cada lluvia, sitio ubicado a metros del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido. Comentaron que ninguna autoridad, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o de la Municipalidad de Asunción, se hicieron presentes en el lugar a pesar de los reclamos.

Luego de cada temporal, la calle se llena de agua porque los sumideros están taponados, por lo que no pueden cumplir su función, la de llevar el agua del raudal hasta el cauce del Ytay. Un problema de larga data que no encuentra solución por parte de las autoridades.

“Nosotros estamos muy desesperados por esta agua que está estancada acá. Después de cada lluvia se inunda todo el lugar, incluyendo nuestras casas”, comentó Rosa de Amarilla.

Seguido indicó: “Cuando llueve mucho esto se convierte en un lago y el agua se mete en las casas en un nivel considerable y luego tarda en irse el agua”.

Por su parte, la señora Adela Fiori expresó que desde hace bastante tiempo solicitan a las autoridades que vengan a realizar el mantenimiento correspondiente a los sumideros, pero no tienen respuestas.

“Gracias al concejal Pintos hemos conseguido algo, pero no es suficiente para tener una solución definitiva a esta problemática. La verdad que estamos cansados de esta situación que vivimos con cada lluvia”, sostuvo.

“Acá tenemos en frente el Mades y creímos que con las nuevas construcciones se iba a arreglar toda el área, pero lastimosamente no hubo caso”, finalizó.