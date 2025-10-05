Apagón programado de ANDE dejará hoy sin energía a cinco ciudades enteras

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que se realizarán trabajos que provocarán cortes temporales del servicio eléctrico, en distintos puntos del territorio nacional este domingo.

Puntualmente, se harán trabajos programados de mantenimiento y adecuación en las líneas de media y baja tensión. Estas tareas forman parte de los esfuerzos por mejorar la calidad del servicio y reforzar la red de distribución, sustituyendo conductores antiguos por líneas protegidas y realizando reparaciones preventivas.

A continuación, detallamos las ciudades, barrios y horarios previstos.

Las zonas de trabajo y los horarios previstos

Asunción: Barrios Madame Elisa Alicia Lynch y Salvador del Mundo. Calles Juan Manuel Iturbe (de Overava a Tte. Francisco González); Tte. 1º Ramón Gaspar Zabala (entre Prócer Juan Bautista Acosta y Avda. Santísima Trinidad); 34 Curuguateños y Rigoberto Mesa; Manuel Amarilla (entre Prócer José Joaquín León y Blas Franco). Horario: de 08:00 a 18:00.

Luque: Ruta Gral. Aquino, desde la entrada a la Fuerza Aérea Paraguaya hasta Manhattan, barrio Campo Grande. Horario: de 08:00 a 18:00.

Guarambaré: Calle 15 de Noviembre, desde Iglesia Testigos de Jehová hasta calle sin nombre, barrio Tres Bocas. Horario: de 08:00 a 18:00.

San Antonio: Intersección de las calles Soldado Desconocido y Vista al Río, barrio Antigua Imagen. Horario: de 08:00 a 16:00.

San Juan Bautista (Misiones): Barrios Santa Rosa, Gral. Caballero y Boquerón. Horario: de 06:30 a 09:30.

Ruta Villeta - Alberdi (Ñeembucú): Desde el Km 57 al Km 65. Horario: de 08:00 a 16:00.

Ciudades completas sin luz en Paraguarí

Una de las zonas más afectadas por estos cortes será el departamento de Paraguarí, donde la ANDE indicó que ciudades enteras estarán sin el servicio de energía durante gran parte del día. Estas serán las zonas y los horarios de corte:

Paraguarí: Barrios San Miguel, Estación, Santa Catalina, Pa’i Gómez, Nacional, San Francisco, Fátima, Alborada, Ciudad Nueva y San Blas. Horario: de 07:00 a 15:00.

Carapeguá: Todos sus barrios y compañías. Horario: de 07:00 a 15:00.

Escobar: Todos sus barrios y compañías. Horario: de 07:00 a 15:00.

Sapucai: Todos sus barrios y compañías. Horario: de 07:00 a 15:00.

Gral. Bernardino Caballero: Todos sus barrios y compañías. Horario: de 07:00 a 15:00.

Ybytymí: Todos sus barrios y compañías. Horario: de 07:00 a 15:00.

Recomendaciones de la ANDE

La ANDE insta a los usuarios a tomar medidas preventivas durante los horarios mencionados, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento y empresas proveedoras de agua potable. También recuerda considerar las líneas como energizadas en todo momento para evitar accidentes.

Si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el servicio será restablecido de forma anticipada.