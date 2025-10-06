Bañado Sur: por derrumbe de consultorio, trasladan la USF a una escuela

La Unidad de Salud Familiar (USF) del Bañado Sur, en Asunción, enfrenta una crítica situación edilicia que pone en riesgo la atención médica. La semana pasada, el techo del consultorio de odontología se desplomó, aunque afortunadamente no hubo personas heridas, ya que ese día no se realizaban consultas.

Ante el siniestro, las atenciones se trasladan desde mañana a la escuela San Cayetano de Fe y Alegría, ubicada frente a la USF, donde funcionarán por al menos cinco días mientras se inician las obras de reparación del área afectada.

La doctora Karen Figueredo, especialista en Medicina Familiar, explicó que desde hace cuatro años vienen gestionando un proyecto integral de refacción, que aún no fue ejecutado. “Queremos priorizar a nuestro recurso humano”, agregó con respecto al traslado temporal.

Destacó que realizarán la mudanza y desde mañana se hará la reconstrucción, pero solo del consultorio, cuyo techo se desplomó, mientras siguen aguardando la reforma total.

Atención a 4.000 personas

El doctor Luis Figueroa, también especialista en Medicina Familiar, indicó que tienen dos unidades de salud familiar en el Bañado Sur. En total, cuentan con dos médicos oficiales, además de licenciadas y personal de apoyo, conformando un equipo de 14 personas.

Señaló que cada unidad brinda atención a unas 4.500 personas, es decir, cerca de 9.000 pacientes asuncenos en total entre las dos USF del Bañado Sur.

“Atendemos un promedio de 90 personas por día en cada unidad, y aunque las urgencias no son frecuentes”, explicó el profesional.

En estas pequeñas USF se brindan atención a bebés, personas de la tercera edad, embarazadas y también personas con discapacidad de todas las edades, según detalló el médico para ABC TV.