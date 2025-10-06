Blanqueo a HC: Basilio “Bachi” Núñez celebra el levantamiento de la sanción por parte de EE.UU.

El senador Basilio “Bachi” Núñez dio declaraciones como vocero de Horacio Cartes luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas al expresidente paraguayo y a la empresa Tabacalera del Este S.A.

Estados Unidos había impuesto sanciones en 2023 y hoy Cartes anunció, además de celebrar, que su nombre “ha sido limpiado”.

Por su parte, “Bachi” Núñez se pronunció en conferencia de prensa y manifestó que actúa como una especie de vocería del equipo político de HC.

“Es una noticia muy positiva para nosotros, para todo el equipo político y significa que el nombre de Horacio Cartes ha sido limpiado y que se hizo justicia”, indicó.

Felicitó al gobierno de Donald Trump y al equipo jurídico del Presidente de la República que fue argumentando todo todas las preguntas que se le hicieron, los documentos que llegaron.

“Es así que en este gobierno se hace justicia y estamos acá sin ningún ánimo de revanchismo hacia las autoridades, entonces, dar vuelta a la página y felicitar”, refirió.

Manifestó que con el levantamiento de la sanción el presidente del Partido Colorado es reivindicado ante la sociedad paraguaya.

Calificó de persecución al equipo político que estaba liderado por Cartes, de parte del Gobierno de Mario Abdo.

Respecto a Hugo Velázquez, también sancionado por Estados Unidos, dijo desconocer su caso, ya que cuenta con un equipo jurídico diferente.