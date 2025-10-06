OFAC de EE.UU. borra a Horacio Cartes de su lista de personas bloqueadas

En su cuenta de X, Horacio Cartes publicó el siguiente mensaje, pocos minutos antes de las 11:30:

“Hoy se ha hecho justicia. Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí.

Durante estos años guardé silencio, por respeto a las instituciones y porque siempre confié en que la verdad se impondría. Ese día finalmente llegó.

Agradezco de corazón a quienes me acompañaron en silencio y, con su fe, me dieron fuerza para resistir.

Extiendo un reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el Sr. Presidente Donald Trump, por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos de mi defensa. Espero contribuir al fortalecimiento de la amistad histórica entre Paraguay y los Estados Unidos.

Asumo este momento como una oportunidad para seguir sirviendo a mi país desde la verdad, la transparencia y el trabajo.

Hoy mi nombre ha sido limpiado. Agradecido, redoblo mi compromiso con el Paraguay y con todos los que creen en un futuro mejor para nuestra nación".

