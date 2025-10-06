Detergentes de oro: Wilfrido Cáceres traba audiencia preliminar

El ex jefe de Gabinete del intendente de Asunción, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, logró suspender la audiencia preliminar fijada para hoy a las 8:00 por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. El mismo está acusado en el caso conocido como los “detergentes de oro”.

Para esta diligencia también estaba convocado el ex intendente municipal de la ciudad de Asunción, Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, conocido como Nenecho.

La audiencia se pospuso debido a que, Wilfrido Cáceres planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que lo citaba a él y a Óscar “Nenecho” Rodríguez para esta mañana. El magistrado rechazó el incidente presentado por Cáceres, por lo que el análisis del planteamiento fue a un Tribunal de Apelación.

Sin embargo, Cáceres también recusó a todos los miembros de la Cámara de Apelaciones, por lo que primeramente se debe resolver este incidente para luego llevar a cabo el estudio de la reposición. Recién cuando todo eso quede resuelto, el juez Estigarribia tendrá vía libre para hacer una nueva convocatoria.

NOTICIA EN DESARROLLO