Embajador de Taiwán sobre audios filtrados en el Congreso: “Ya está fuera de discusión”

El embajador de la República de China Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng, afirmó sobre el caso de supuesto uso irregular de donaciones para reparar el Congreso, que es una situación “ya fuera de discusión”. Esto, tras los audios filtrados que involucran a Norma Aquino (Yami Nal), expulsada del Parlamento y a Jorge “Chaqueñito” Vera, suspendido por 60 días. El diplomático, quien participó esta mañana en la palada inicial de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, defendió la adjudicación de las obras a la empresa del suegro del hermano del presidente Santiago Peña.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 17:31
Palada Inicial de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP).
Gentileza
Maqueta de lo que sería la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay.
Maqueta de lo que sería la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay.

Esta mañana, autoridades locales y diplomáticas de la República China Taiwán, dieron la palada inicial a las obras de construcción del local propio de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), ubicado en un predio cercano al Comité Olímpico, en Luque.

Las obras tendrán un costo total de US$ 18 millones y fueron adjudicadas a la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez, suegro de Manuel Peña Palacios, hermano del presidente de la República, Santiago Peña.

Ante los cuestionamientos a esta adjudicación, que además era una de las propuestas más altas para la construcción de la universidad binacional, el embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng, justificó esta operación.

“Yo no quiero profundizar esa parte, pero este proyecto lo hicimos de acuerdo al proceso y la ley de Taiwán. Y la licitación terminó y adjudicamos a una constructora”, indicó.

Caso de audios del Congreso

Consultado sobre el caso de los audios del Congreso Nacional, el embajador taiwanés José Chih-Cheng, aseguró en un primer momento que “yo no veo irregularidades, hasta el momento”, pero que sigue proceso de investigación, según lo que le informó el presidente del Parlamento, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista).

Luego, ante las consultas, agregó que “ya está fuera de discusión”.

La exsenadora cartista Norma Aquino alias Yamy Nal, expulsada del Congreso tras la filtración de los audios sobre supuesto uso irregular de donación de Taiwán.
La exsenadora cartista Norma Aquino alias Yamy Nal, expulsada del Congreso tras la filtración de los audios sobre supuesto uso irregular de donación de Taiwán.

“Apareció alguien con dos audios y se cuestiona que la embajada no hizo bien el Congreso, eso para mí es absurdo”, remarcó.

Universidad Taiwán Paraguay doblará cantidad de alumnos

El rector de la UPTP, Jorge Duarte, aseguró que con la nueva construcción, tendrán la posibilidad de doblar la cantidad de alumnos que tienen matriculados en la actualidad.

La UPTP cuenta con 450 estudiantes matriculados en cuatro carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial. “Vamos a tener aulas para 950 alumnos, podemos doblar la capacidad y también vamos a cerrar el círculo, porque una universidad tecnológica debe contar con Maestría”, afirmó.

