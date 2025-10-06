Embajador de Taiwán sobre audios filtrados en el Congreso: “Ya está fuera de discusión”

Esta mañana, autoridades locales y diplomáticas de la República China Taiwán, dieron la palada inicial a las obras de construcción del local propio de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), ubicado en un predio cercano al Comité Olímpico, en Luque.

Las obras tendrán un costo total de US$ 18 millones y fueron adjudicadas a la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez, suegro de Manuel Peña Palacios, hermano del presidente de la República, Santiago Peña.

Ante los cuestionamientos a esta adjudicación, que además era una de las propuestas más altas para la construcción de la universidad binacional, el embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng, justificó esta operación.

“Yo no quiero profundizar esa parte, pero este proyecto lo hicimos de acuerdo al proceso y la ley de Taiwán. Y la licitación terminó y adjudicamos a una constructora”, indicó.

Caso de audios del Congreso

Consultado sobre el caso de los audios del Congreso Nacional, el embajador taiwanés José Chih-Cheng, aseguró en un primer momento que “yo no veo irregularidades, hasta el momento”, pero que sigue proceso de investigación, según lo que le informó el presidente del Parlamento, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista).

Luego, ante las consultas, agregó que “ya está fuera de discusión”.

“Apareció alguien con dos audios y se cuestiona que la embajada no hizo bien el Congreso, eso para mí es absurdo”, remarcó.

Universidad Taiwán Paraguay doblará cantidad de alumnos

El rector de la UPTP, Jorge Duarte, aseguró que con la nueva construcción, tendrán la posibilidad de doblar la cantidad de alumnos que tienen matriculados en la actualidad.

La UPTP cuenta con 450 estudiantes matriculados en cuatro carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial. “Vamos a tener aulas para 950 alumnos, podemos doblar la capacidad y también vamos a cerrar el círculo, porque una universidad tecnológica debe contar con Maestría”, afirmó.