Padres de familia toman un local escolar por diferencias con el encargado de despacho

Integrantes de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) se encuentran instalados en el portón de acceso a la Escuela Básica Nº 1874 “Coronel Vicente Mongelós” y no permiten el ingreso a la sede educativa. Solicitaron que la Dirección Departamental de Educación intervenga para buscar una salida al problema.

La institución en conflicto funciona desde el nivel inicial hasta el sexto grado, en los turnos de mañana y tarde, y cuenta con 230 alumnos.

El presidente de la ACE, Sergio Zayas, manifestó que la mayoría de los padres de familia no está conforme con el desempeño del profesor Carlos Rubén Chávez y rechazan que continúe como encargado de la institución. Pidieron a la directora departamental de Educación, magíster Olga Servín (recientemente nombrada en reemplazo del Lic. Feliciano Candia), que intervenga en el caso.

El dirigente y padre de familia aseveró que últimamente hay muchas quejas de los niños en contra del profesor Chávez por la forma de tratar a los alumnos en los horarios de clase. En ese sentido, dijo que, de acuerdo con la versión de los estudiantes, el educador aparentemente estaría actuando de una manera inadecuada con los educandos, principalmente en el trato.

Niños atemorizados

Agregó que los miembros de la ACE tomaron la determinación de ocupar desde la mañana de este lunes el local escolar hasta que haya una salida al conflicto generado por la falta de entendimiento con el encargado de despacho.

Niega acusación

Por su parte, el profesor Chávez dijo que nunca trató mal a ningún alumno de la escuela, por lo que le extraña la actuación de los padres, teniendo en cuenta que ellos mismos habían aprobado su nombramiento como encargado de despacho. Sin embargo, refirió que no habrá ningún problema en dejar la encargatura si los padres y los superiores de la Dirección Departamental de Educación lo consideran conveniente.

Asimismo, la directora de la Dirección de Educación Departamental, Olga Servín, informó que se buscará la forma más adecuada para solucionar el inconveniente.