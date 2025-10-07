Levantan toma de institución educativa tras diálogo con el encargado de despacho en Santaní

Según los representantes de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), en los próximos días, se estará nombrando al nuevo interino de la dirección en reemplazo de Juan Carlos Chávez. Indicaron que tras mantener una reunión entre las partes, se llegó a un acuerdo con la comunidad educativa con el objetivo de levantar la medida de fuerza tomada por los padres de familia.

Sobre el tema, el presidente de la comisión de la escuela, Sergio Zayas, expresó que desde hoy se normalizaron las actividades académicas sin ningún inconveniente, pero se espera que la Dirección Departamental de Educación pueda nombrar al nuevo encargado de despacho lo antes posible.

En ese contexto, mencionó que el supervisor pedagógico de zona, Alcides Barreto, se comprometió a priorizar las diligencias con los superiores con el fin de que la institución pueda seguir funcionando sin ningún tipo de problemas, atendiendo que ya falta poco tiempo para la culminación del año lectivo, indicó.

Actividad normal

Agregó que, mediante la conversación lograda con el profesor Rubén Chávez y el supervisor Alcides Barreto, desde esta mañana las clases se están desarrollando normalmente, luego de que los padres decidieran tomar la sede escolar para reclamar el cambio de la encargatura de la escuela.

No hacía falta manifestación

Por su parte, el docente Rubén Chávez expresó que no hacía falta realizar ninguna manifestación para solucionar el inconveniente, que para mí no era necesario, atendiendo que el puesto de encargado de despacho es completamente ad honorem y el que toma esa responsabilidad no tiene un rubro extra, refirió.

La institución en conflicto funciona desde el nivel inicial hasta el 6º grado, en los turnos de mañana y tarde, con 230 alumnos.