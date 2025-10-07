Reiteran pedido de instalar una oficina Antinarcóticos en Misiones tras recientes operativos

En los últimos fines de semana, un operativo de la Policía Nacional permitió la detención de varias personas por presunto microtráfico de estupefacientes, así como la incautación de cantidades importantes de drogas de toda clase.

El último procedimiento se registró en Ayolas, donde cuatro jóvenes, de entre 18 y 23 años, fueron detenidos y se incautaron 21 gramos de marihuana y otras sustancias que se presume es cocaína.

Estos hechos se suman a otros operativos en los que fueron detenidas siete personas y se incautaron más de 50 gramos de drogas, lo que generó nuevamente el reclamo de los ciudadanos por un mayor control de la circulación de sustancias ilícitas en la zona.

Desde la Defensoría Ciudadana insistieron en la necesidad de instalar una oficina especializada en Misiones. “Vamos a reiterar el pedido que hace tiempo se planteó al Ministro del Interior para conformar una mesa de trabajo que permita instalar la oficina de Antinarcóticos en la capital departamental. Esto facilitará un trabajo más efectivo de control e investigación y ayudará a frenar el aumento del tráfico de estupefacientes”, afirmó Fulvio Llano, representante de la Defensoría.

Llano también señaló que, en los últimos tiempos, el tráfico de drogas ha aumentado en el departamento, especialmente en la capital, y que por ello resulta fundamental contar con una oficina especializada en la zona.