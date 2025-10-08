Concepción: 1.957 docentes rinden para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles

El Instituto Salesiano San José y el colegio María Auxiliadora son las instituciones que albergan los exámenes para los docentes, de Concepción, que pretenden ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE). Un total de 1.957 docentes los habilitados para el proceso de selección.

La directora de concurso del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Claudia Ferreira, dijo que el objetivo de los exámenes es que los mejores docentes ingresen al magisterio nacional, en el sector oficial. “Este operativo está enfocado por departamentos para garantizar la fiabilidad del instrumento y de las personas que rinden”, sostuvo.

Por su parte, María Inés Flecha, del Instituto Nacional de Evaluación, mencionó que la elaboración del proceso para el instrumento de evaluación ha sido establecido por un grupo reducido de especialistas de la institución a la que representa. “Se mantiene el mismo nivel de exigencia de los grupos anteriores y de confidencialidad de las pruebas”, explicó.

Lea más: MEC: nueva fecha para concurso docente en Concepción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El test consta de 21 preguntas del área general y 15 ítems del área específica, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el viernes 10 de octubre desde las 11:00 se tendrán los resultados de estas pruebas. Se publicarán los puntajes y las claves de las respuestas.