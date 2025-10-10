Tierras y mejores condiciones de escuelas, piden niños indígenas durante encuentro

Comunidades de Asunción, Central y Paraguarí participaron del 4to Encuentro intercultural de Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas que se realizó en la Plaza Uruguaya del centro de Asunción.

El encuentro incluyó un espacio de diálogo y rendición de cuentas entre autoridades públicas y representantes de las comunidades, donde niñas, niños y adolescentes expusieron sus propuestas y demandas.

Nelson Villalba, de la comunidad Taromanduy de Luque, contó que una de las principales necesidades es el acceso a tierras. Actualmente, estudia ingeniería agrónoma gracias a una beca que ganó en el colegio. En su comunidad, a la que asignaron 8 hectáreas, viven más de 66 familias.

Jesica Portillo, de la comunidad Mbocayaty Miri, de Paraguarí, exigió titulación de tierras para su comunidad compuesta por 20 familias, que comparte dos hectáreas con otras 15 familias de otra comunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Indígenas levantan cierres de rutas tras reunión con nuevo presidente del Indi

Salud, educación y trabajo

Otro pedido fue el de la instalación de puestos de salud en las comunidades, ya que cada vez que algún niño, niñas o adolescente se enferma, deben viajar lejos para poder acudir a un centro asistencial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Selena Benítez Gómez, una de las niñas que participó, también pidió la titulación de tierras, ya que es común que les roben las mismas, debido a la falta de este proceso.

Dijo que si bien cuentan con una escuela y útiles en su escuela, le falta mejorar la infraestructura, poner ventiladores ante el calor del país y más cuadernos para poder estudiar.

Por su parte, Martha Barreto, dijo que una necesidad recurrente es la de tener casas, equipar colegios, ampliación de tierras. En su comunidad, 44 familias comparten cuatro hectáreas, lo que les queda chico el territorio ubicado en Itá.

La falta de trabajo también es una de las constantes, ya que la mayoría hace artesanías para sobrevivir, pero tienen otras habilidades como para poder desarrollar su vida y tener condiciones más dignas.

Denunció que el hospital de Limpio muchas veces no tiene insumos para poder asistir a los indígenas que acuden al centro especializado.