En IPS, pacientes con problemas de próstata llevan un año sin medicinas, denuncian

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian que el sistema de salud previsional vive una crisis crónica marcada por la escasez de medicamentos e insumos básicos. A esto se suma, la constante imposibilidad de conseguir turnos en especialidades clave.

Los aportantes afirman que el problema se ha vuelto insostenible, principalmente para aquellos pacientes con enfermedades crónicas, quienes llevan hasta un año sin recibir sus fármacos.

Según las denuncias realizadas a ABC y diversas redes sociales, el medicamento esencial “Tamsulosina” está en falta en farmacias del IPS desde hace meses, obligando a los asegurados a costearlo de sus propios bolsillos.

George Douglas, un asegurado del IPS, se quejó afirmando que desde hace seis meses que deambula por los servicios del seguro social buscando conseguir el citado fármaco. Tamsulosina, es un medicamento utilizado principalmente para tratar los síntomas urinarios asociados a la hiperplasia benigna de próstata.

Otro asegurado, Juan Estigarribia, confirmó la situación: “No hay desde hace mucho, no se consigue y hay que comprar”. A su vez, Techy León afirmó que la escasez es muy prolongada, asegurando que la droga está en falta en los establecimientos del IPS, desde hace un año.

IPS: persisten quejas por inconvenientes en agendamiento

La crisis no se limita a los medicamentos. Las quejas se extienden a la dificultad sistemática para acceder a consultas médicas, especialmente en especialidades con alta demanda como Oftalmología, por ejemplo.

Aseguradas como Nancy Olmedo y Vanessa Concepción coinciden en que conseguir un turno “es imposible”, incluso intentando en varios servicios del IPS como San Antonio, Campo Vía (Capiatá), Hospital Ingavi y el Hospital Central.

Esta situación obliga a miles de aportantes a destinar sus propios recursos a la compra de medicinas y la consulta en el sector privado, minando la confianza en el sistema para el que contribuyen mensualmente.