Caso Mocipar: 5° juicio para Dany Durand y otros exdirectivos por presunto esquema de estafa

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo elevó a juicio oral y público la causa que afronta Dany Durand Espínola junto a otros cinco ex directivos del Grupo Mocipar, por supuesta estafa y asociación criminal, a consecuencia de un presunto esquema que ocasionó millonarios perjuicios a varios clientes de la firma.

Los otros ex directivos de Mocipar que van a juicio oral son Luz Marina González de Durand (esposa del exdiputado), María Patricia Espínola, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos de Román y Fabio Arturo Britos Ocampos.

En la audiencia preliminar llevada a cabo este lunes 13 de octubre, la magistrada hizo lugar a la acusación sostenida por los agentes fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz y Julio Paredes; y rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo de los acusados, que plantearon las defensas. Asimismo, admitió varias pruebas ofrecidas por los encausados.

Esta es la quinta causa que se eleva a juicio oral para Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar, por el supuesto esquema de estafa contra los clientes de la firma. El primer juicio que está a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos debió iniciar el pasado 6 de octubre, pero una de las defensas promovió un recurso que suspendió el juzgamiento y el caso está actualmente a cargo de la Cámara de Apelaciones.

Presunta estafa de G. 8.700.000 a cliente de Mocipar

La acusación fiscal resalta que los entonces miembros del directorio y representantes del Grupo Mocipar, integrado por Mocipar Automotores S.A, Mocipar Propiedades S.A y Mocipar Hogar S.A, desde el inicio del año 2.006 hasta el 2.020 incluso, establecieron una estructura que les permitía conseguir sumas de dinero mensuales de personas que luego de haber pagado cuotas mensuales y cumplido con lo establecido no recibían contraprestación alguna por las sumas abonadas.

Dicha operativa ilegal tuvo como punto de partida el ofrecimiento de bienes, propiedades y electrodomésticos a precios atractivos y accesibles, promocionadas a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, que tuvo aproximadamente 16 temporadas y era conducido por el propio Dany Durand Espínola, con los segmentos de sorteo del Grupo Mocipar, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.

En este caso específico, la teoría acusatoria resalta que en fecha 11 de julio de 2013 los entonces directivos firmaron un contrato con el Sr. Reinaldo Ramo Rolón, quien abonó 60 cuotas iguales y mensuales de G. 150.000, establecidas en el contrato, como pago de un vehículo automotor cero kilómetro; sin embargo el cliente no recibió nada a cambio de los aportes abonados, los cuales tampoco le fueron devueltos.

“La víctima sufrió un perjuicio de G. 8.700.000. De lo señalado se constató que quienes ejercían la representación de la firma Mocipar nunca tuvieron la voluntad ni capacidad de cumplir lo pactado con el Sr. Rolón Fariña, en razón de la enorme cantidad de compromiso de entrega asumido por la empresa para varios clientes que se acredita con la cantidad de denuncias existentes en contra de los representantes de Mocipar”, remarca parte de la acusación fiscal.